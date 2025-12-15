Javi Poves llama "subnormal" a Hugo Duro y vuelve a despotricar sobre sus jugadores

En el mundo del fútbol hay ciertas personalidades que necesitan una cuota de atención de manera casi semanal. Estos suelen salir a polémica por semana ya sea dentro de un terreno de juego o por salirse del tiesto en sala de prensa. En este caso se trata además de un personaje recurrente en los vídeos más virales en redes sociales, lo que viene siendo... "cada vez que habla, sube el pan". En este caso estamos hablando de Javi Poves, que la ha vuelto a liar con sus palabras tras insultar a Hugo Duro en uno de sus últimos vídeos virales.

Javi Poves, entrenador y propietario del Colonia Moscardó de Segunda RFEF, es un habitual de este tipo de polémicas; críticas a los árbitros fuera de sí, constantes malas palabras a su plantilla cuando pierden, a la RFEF y al Madrid por los horarios de un partido del Castilla... un sinfín de polémicas que parece que no se van a acabar.

Ahora Javi Poves ha vuelto al ojo del huracán después de insultar a Hugo Duro tras las palabras del valencianista en defensa de su plantilla: “Es nivel. Luego sale el subnormal de Hugo Duro, que si digo a mis jugadores y tal. Es lo que hay, cuando no hay nivel, no hay nivel. Cuando una cosa se repite, es lo que hay”.

El entrenador y dueño del Moscardó se despachó a gusto criticando a su plantilla tras una derrota: "Yo me dejo mi vida en esto y estos jugadores no dan el nivel. Es un mensaje duro que doy en la jornada 11. Que nadie espere que el Moscardó se mantenga. No son jugadores de esta categoría. Supongo que el malo seré yo... Pero yo estoy en otro nivel".

Redacción SD

"Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches, amigo!". Ese fue el mensaje que Hugo Duro publicó en sus redes sociales después del bochornoso comportamiento de Poves con sus jugadores.

Javi Poves, el mediático terraplanista y entrenador del Moscardó

“A ver si alguien encuentra la posibilidad de que en una esfera se encuentre el agua girando por fuera y una bola loca girando por el universo, hay que ser muy ‘toli’ para creerse algo así”, ha asegurado Poves en alguna de sus intervenciones televisivas hablando del tema.

Poves también destacó en aquella ocasión que no había recibido respuestas contundentes por parte de la comunidad científica y mencionó que altos cargos del ejército han contactado con él debido a ciertas patentes militares basadas en la premisa de que la Tierra es plana. “Estoy diciendo cosas que llevan sobre la mesa mucho tiempo. Me tienes que agradecer que tú te estés enterando de esto gracias a mí”.

Por otro lado el ex futbolista y ahora entrenador también ostenta un récord de dudoso honor cuando fue sancionado nueve partidos por: "Una vez expulsado, el entrenador D. Javier Poves Gómez se dirige a mí en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: '¡Eres un hijo de puta! ¡Hijo de puta!'