El Molinón, escenario de leyenda para el Valencia CF en la Copa del Rey

Este martes, el Valencia CF se enfrentará al Sporting de Gijón en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un escenario legendario. El Molinón, inaugurado en 1908, es el estadio más antiguo del fútbol profesional en España. A día de hoy, únicamente el feudo de los sportinguistas supera en años de vida al Camp de Mestalla, fundado el 20 de mayo de 1923.

La previsión del club, todavía erradicado en la Avenida de Suècia, es que para los comienzos de la temporada 2027/28 el equipo deje de jugar sus partidos en Mestalla, 104 años después de su inauguración, para hacerlo en el controvertido Nou Mestalla. Las obras en Corts Valencianes, paralizadas durante más de 15 años, se reemprendieron en enero de 2025.

La tradición, enriquecida con el paso de las décadas, conecta a dos campos mágicos del fútbol nacional: Mestalla y El Molinón, también conocido como estadio Enrique Castro Quini. Ningún otro coliseo del país reúne el encanto de estos dos. Los nombres clásicos de ambos -en la década de los 80 el campo del Valencia CF llevó el nombre del expresidente Luis Casanova- están relacionados con elementos de la arquitectura civil próximos. En Gijón fue el viejo y gran molino sobre el que hoy se asienta el Parador Nacional. Mestalla, por su parte, es la acequia que en el pasado fluía junto al campo valencianista.

Regreso a Gijón, regreso a los orígenes en 1923

En la actualidad, el Valencia experimentará un regreso a los orígenes, a la década en la que comenzó a andar. A punto de cumplir su cuarto aniversario, el 8 de abril de 1923, el equipo de Rino, Montes y Cubells defendía en Gijón la victoria parcial, por un gol a cero, obtenida como local aún en el campo de Algirós. Era la segunda eliminatoria, los cuartos de final, de la primera Copa disputada por el conjunto blanquiengro. Su paso por El Molinón fue un suplicio, los asturianos arrasaron con una goleada de 6-1.

El nexo de la Copa del mundo

La Copa del mundo es otro de los acontecimientos que ha unido las historias de los dos estadios. Fueron sedes en el Mundial de 1982. La casa de los rojiblancos acogió los encuentros de Alemania Federeal en la primera fase contra Argelia, Chile y Austria. En València, España hizo de anfitriona en un papel deprimente ante Yugoslavia, Irlanda del Norte y Honduras.

En este 2025, las aspiraciones mundialistas para 2030 ha vuelto a conectar los estadios del Valencia CF y el Sporting. Una de las tantas negligencias de la administración Lim en el club de Mestalla dejó a la tercera capital del país fuera de las candidatas a 11 sedes del 'Bid Book' enviado a la FIFA por la Federación Española. Posteriormente, València tuvo que mandar al máximo organismo un dossier particular, debido al convencimiento de que finalmente estará entre las elegidas, entre otras cosas, por la renuncia de Málaga.

El Molinón, por su parte, se cayó después de pasar un primer corte de 15 candidaturas. La propuesta del Sporting de Gijón, a diferencia de la del Valencia CF, para haber podido estar entre las elegidas finales pasaba por una remodelación que no le hiciera perder el aura de un estadio parte del alma colectiva y la historia de su ciudad. Planteamientos que siguen vigentes, más allá de la Copa del mundo.

El Camp de Mestalla, tras los retoques y el levado de imagen en 2014 / Valencia CF

Uno de los estudios de reforma del campo gijonés, el de Sordo Madaleno respetaba su huella emocional y, a la vez, pretendía adaptarlo al futuro. Por ello, la propuesta conserva la posición original del terreno de juego y más de 28 000 m² de la estructura existente, manteniendo también el número de asientos destinados a los aficionados.

Mientras tanto, en València, las propuestas de reforma han partido de asociaciones como 'Últimes Vesprades a Mestalla' y Libertad VCF, aunque sin respaldo institucional, ya que la voluntad de los grupos municipales ha consistido en seguir adelante con el Nou Mestalla tras la aprobación de las fichas urbanísticas en julio de 2024.

Más allá de fútbol, tanto El Molinón como Mestalla han sido espacio para acontecimientos de la historia y reflejo de transformaciones sociales. Así, por ejemplo, en su césped, han transcurrido mítines, conciertos, ferias, exposiciones y también han dado cobijo y servicio a sus comunidades, como pasó con la recogida de alimentos para los damnificados por la riada hace algo más de un año.