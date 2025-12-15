El Molinón, espejo de épocas convulsas y noches redondas para el Valencia CF

El Valencia CF vuelve mañana a El Molinón con la Copa del Rey como telón de fondo y un formato que no admite errores: dieciseisavos a partido único. No es un escenario cualquiera para el valencianismo. En las últimas temporadas, cada visita a Gijón ha servido como termómetro del momento deportivo e institucional del club, casi siempre marcado por la inestabilidad en el banquillo, las urgencias clasificatorias y una gestión que ha condenado al equipo a vivir permanentemente al filo del abismo. El pasado y el presente vuelven a encontrarse en un estadio que, para el Valencia, suele amplificar las crisis más que esconderlas.

La última flecha del 'matador'

La visita más reciente, en la temporada 2022-23, dejó una de las actuaciones más completas del Valencia CF en los últimos años lejos de Mestalla. Aquellos octavos de final de la Copa del Rey se resolvieron con un rotundo 0-4 ante el Sporting, en una noche que combinó eficacia, solidez defensiva y una puesta en escena autoritaria desde el primer minuto.

La celebración de Cavani frente al Sporting / EFE

Edinson Cavani, autor de un doblete, lideró a un Valencia CF que parecía haber encontrado por fin continuidad tras la Supercopa disputada en Arabia Saudí. Justin Kluivert fue un puñal constante por banda, Samuel Lino puso la guinda al marcador y Mamardashvili sostuvo al equipo cuando el Sporting amagó con meterse en el partido. Más allá del contundente resultado, aquellos dos goles del delantero uruguayo marcaron un punto final: fueron sus últimas dianas con la camiseta del Valencia y, a la vez, la última victoria de Gennaro Gattuso al frente del banquillo blanquinegro.

Supervivencia y sufrimiento ante el último Segunda (18/19)

Muy distinto fue el contexto de la eliminatoria de la temporada 2018-19. Entonces, el Valencia de Marcelino llegaba a enero con el técnico en la cuerda floja por los malos resultados ligueros y con un proyecto cuestionado desde los despachos. El Sporting, único equipo de Segunda División superviviente en octavos, se convirtió en una amenaza real.

El 2-1 de la ida en El Molinón evidenció todas las dudas de un Valencia espeso, frágil y superado en intensidad. La vuelta en Mestalla fue un ejercicio de resistencia más que de brillantez: Santi Mina abrió el marcador en el minuto 65, volvió a marcar cuando la eliminatoria aún pendía de un hilo y Ferran Torres sentenció en el 90’. Aquella noche no apagó el incendio, pero sí permitió ganar tiempo en una temporada que acabaría siendo histórica, con clasificación para la Champions League y la inolvidable Copa del Rey conquistada ante el FC Barcelona.

Prandelli, Voro y un Valencia sin rumbo (16/17)

Para encontrar el origen de esta relación entre El Molinón y los momentos críticos hay que retroceder a la temporada 2016-17. Cesare Prandelli acababa de aterrizar en el banquillo valencianista en medio de un proyecto descompensado, sin una hoja de ruta clara y con una gestión que ya mostraba síntomas de agotamiento. En Gijón, sin embargo, el equipo logró una victoria balsámica en Liga gracias a un doblete de Mario Suárez, uno de esos triunfos que invitan a pensar en una reacción que nunca termina de llegar. Prandelli dimitiría semanas después y Voro asumiría el banquillo como técnico interino hasta final de curso, símbolo de un Valencia atrapado en la provisionalidad permanente.

Mario Suárez celebra su tanto con Álvaro Medrán / Valencia CF

La vuelta en Mestalla acabó en empate a uno, con gol de Munir El Haddadi, en una plantilla en la que ya asomaba Carlos Soler y que contaba con nombres como Diego Alves, Garay, Parejo, João Cancelo o Rodrigo Moreno.

Otra vez El Molinón, otra vez en crisis

El reencuentro de este curso 25/26 no rompe con la tradición. El Valencia CF vuelve a El Molinón sumido en una nueva crisis de resultados, con el equipo sin rumbo claro sobre el césped y bajo una gestión que ha deteriorado progresivamente el nivel competitivo de la plantilla. El patrón se repite: urgencias deportivas, desgaste institucional y un vestuario obligado a competir muy por encima de las herramientas que recibe.

La historia reciente demuestra que El Molinón no entiende de términos medios para el Valencia CF: o sufrimiento extremo o noches de autoridad inesperada. Mañana, con la Copacomo único salvavidas inmediato, el estadio gijonés volverá a dictar sentencia. Será una prueba deportiva, pero también un examen más para un club que, demasiadas veces, ha llegado a este escenario cargando con sus propios errores.