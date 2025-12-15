Sporting de Gijón – Valencia CF: hora y dónde ver el partido de Copa del Rey

El Valencia CF recupera su camino en la Copa del Rey esta temporada con el duelo de dieciséisavos que afrontará en un estadio mítico del fútbol nacional como El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. El Sporting de Gijón será el tercer rival de los blanquinegros en esta edición del torneo del KO.

El equipo de Carlos Corberán superó al Maracena en la ronda inicial y más tarde con algo de apuros y una prórroga de por medio al FC Cartagena de Primera Federación. Esta vez los valencianistas seguirán subiendo el nivel de exigencia ya que se jugarán el pase ya con un rival de Segunda División.

En Gijón le espera al Valencia un partido complicado no solo por el rival sino por la situación de la ronda de Copa del Rey entre el duelo del pasado sábado frente al Atlético de Madrid y el del próximo viernes frente al RCD Mallorca. Con estos compromisos los de Corberán cerrarán el año 2025 por lo que los duelos cobran mayor importancia tanto para no caer demasiado pronto en el torneo copero como para evitar empezar el año 2026 en los puestos de descenso en Liga.

Ortuño, delantero del Cartagena junto con Jesús Vázquez / La opinión de Murcia

⏰ Horario y dónde ver el Sporting de Gijón - Valencia CF en directo por televisión

Los aficionados del Valencia CF podrán seguir los dieciséisavos de final de la Copa del Rey a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de MOVISTAR COPA DEL REY. Este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar y en Orange.

Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Estas son las opciones para seguir el Sporting de Gijón - Valencia CF de este martes 16 de diciembre a las 21:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.