Borja Jiménez (40 años): "El Valencia tiene una plantilla de muchísimo nivel"

El técnico del Sporting, Borja Jiménez, reconoció este lunes que el conjunto rojiblanco afronta "un reto muy bonito ante un equipo de primera como el Valencia", en una competición que a él en lo particular, pero también al equipo, le genera "una gran ilusión" como es la Copa del Rey.

Con apenas dos días de preparación tras la jornada de liga, Borja Jiménez aseguró que todos en el club están "centrados en este partido". "La Copa nos ha dado mucha información sobre diversos jugadores, especialmente los que menos minutaje tenían", afirmó Jiménez, si bien no descartó que se vea "una alineación que combine jugadores más y menos habituales".

Unas oportunidades que permitieron a diversos futbolistas "coger el ritmo necesario de competición", con la figura de Pablo García entre los nombres destacados de la previa al superar los problemas de pubalgia que arrastraba estas semanas. "Pablo García podrá estar con nosotros", afirmó el técnico rojiblanco sobre las posibilidades del lateral zurdo tras su delicada lesión.

Alabanzas al Valencia CF

F. Calabuig

Sobre el rival, Jiménez consideró que "el Valencia llegará dolido" por su dinámica reciente en liga, y apuntó que "para ellos es una oportunidad muy buena para seguir en otra competición", además de permitirle a Carlos Corberán "ver a jugadores con menos minutaje". El técnico sportinguista consideró que su equipo tendrá que "dar su mejor versión" para poder tener opciones de superar la eliminatoria al tener que medirse a una "plantilla de muchísimo nivel".

Por último, acerca de la primera reunión presencial del técnico con el presidente del club, Alejandro Irarragorri, Jiménez reconoció que fue una charla "muy productiva y positiva", pero señaló que "las expectativas siguen siendo las mismas" y que "las necesidades de cara al mercado no pueden cambiar por los resultados del equipo".