El Valencia CF arranca la campaña de socios de media temporada en la Grada de Animación: estos son los requisitos

El estadio de Mestalla es uno de los mejores del mundo. No hay lugar para dudas en esa afirmación. La verticalidad de las gradas, el ambiente futbolero, el llenazo por costumbre y la fidelidad de los aficionados son también incuestionables. Otra de las señas de identidad pasa por la Grada de Animación y, en este sentido, el Valencia CF ha reabierto la campaña de socios de media temporada para apoyar a los de Corberán desde el icónico fondo del campo. ¿Puede apuntarse cualquiera? No, así que atento a los (pocos) requisitos que marca el club blanquinegro.

Lo primero de todo es tener presente la edad, ya que esto va destinado exclusivamente a jóvenes entre los 16 y los 30 años. Vamos, se apunta de manera concreta a los nacidos entre el 31/05/1995 y el 01/06/2009). Lo caprichoso del calendario permitirá que se disfruten un mínimo de nueve partidos en casa en la segunda vuelta, ya que esto afecta a los encuentros a partir de la jornada 21 de LaLiga EA Sports.

Desde este 15 de diciembre y hasta el día 23 del mismo mes a las 10:00 horas, puedes aprovechar la campaña de socios de media temporada y vivir todos los partidos oficiales del primer equipo que se disputen en casa hasta el final de temporada. ¿El precio? 200 euros.

Imagen de la grada de Mestalla y la luna / Movistar

¿A qué partidos podría asistir?

La suerte del calendario hace que se reciban en casa a los mejores equipos de LaLiga en la segunda vuelta: RCD Espanyol, Real Madrid, CA Osasuna, Deportivo Alavés, RC Celta de Vigo, Girona FC, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

¿Qué tengo que hacer para apuntarme a la Grada de Animación de Mestalla?

Más allá de cumplir con los requisitos de la edad (16-30), debes ser socio VCF. Esto no implica ser abonado del Valencia CF, pero sí estar dado de alta en esta sección, cuyo coste es de 50 euros y otorga ciertas ventajas. Una de ellas es un cupón valorado en 25 euros para asistir a un encuentro liguero en Mestalla. Otra, la que nos afecta ahora, la posibilidad de sumarte a la Grada de Animación pagando los 200 euros para disfrutar de los nueve encuentros restantes. Rellena el formulario de la web oficial y a darlo todo.