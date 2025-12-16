Los aficionados del Valencia agotan los abonos de media temporada en la grada de animación

Los abonos de media temporada en la grada de animación del Valencia se agotaron este lunes en apenas once horas y permitirán a los nuevos abonados en esta zona de Mestalla asistir a los partidos desde la jornada 21, prevista para el fin de semana del 24 y 25 de enero, hasta el final de campaña.

El abono, con un precio de 200 euros y que solo podían adquirir aficionados entre 16 y 30 años, incluye los nueve partidos de Liga ante Espanyol, Real Madrid, Osasuna, Deportivo Alavés, Celta de Vigo, Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona.

El Valencia abrió este verano después de varios años el proceso de nuevas altas de abonados en todo el estadio, que terminó con más de 4.000 nuevos pases. La entidad partía de 37.007 abonados en la 24-25, de los que 36.382 mantuvieron su abono, y la cifra total se quedó en 40.479.

Imagen de la grada de animación del Valencia CF / VCF

En el comunicado en el que informó de que se habían vendido todos los abondos, el club no ha especificado el número de abonos disponible en esta parte del estadio, que estaría en torno a los 300.