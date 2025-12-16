Corberán habla de Diakhaby tras su cambio al descanso

El Valencia CF celebró una importante victoria en Copa del Rey con la vuelta de Mouctar Diakhaby, quien regresó a los terrenos de juego después de dos meses de ausencia debido a una lesión en la zona isquiotibial sufrida contra el Girona en la jornada 8 de LaLiga. El defensor internacional guineano disputó los primeros 45 minutos del encuentro, demostrando un rendimiento sólido y dejando buenas sensaciones tanto a sus compañeros como a la afición. A pesar de no completar el partido, su presencia se hizo notar en la defensa valencianista, aportando seguridad y liderazgo en la zaga, elementos que habían sido extrañados durante su ausencia. Su retorno representa no solo un alivio en el aspecto defensivo, sino también un refuerzo psicológico importante para el equipo en un momento clave de la temporada.

Las palabras de Corberán sobre el regreso del central

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, valoró positivamente el retorno de Diakhaby en la rueda de prensa posterior al partido y subrayó que su regreso supone un paso importante en la recuperación del equipo. “He visto muy positiva la vuelta de Diakhaby. Son diez semanas desde la lesión y va a necesitar más entrenamientos y partidos para recuperar su nivel”, señaló el técnico, dejando claro que la progresión del jugador será gradual y controlada para evitar recaídas. Estas declaraciones reflejan la confianza del cuerpo técnico en la capacidad del central guineano para reincorporarse plenamente al ritmo competitivo, y resaltan la paciencia y la planificación necesarias para garantizar que su vuelta no solo sea rápida, sino también segura y efectiva.

Carlos Corberán en Cartagonova en la Copa del Rey / EFE

La valoración de Diakhaby según SofaScore

El rendimiento de Diakhaby en su regreso fue analizado por la plataforma SofaScore, que le otorgó un 7 de calificación gracias a su actuación destacada durante los 45 minutos disputados. El central recuperó dos balones importantes, ganó un duelo, realizó una entrada con éxito y ejecutó un despeje crucial que evitó situaciones de peligro en el área del Valencia. Estos datos estadísticos reflejan su capacidad para adaptarse rápidamente tras un periodo prolongado de inactividad y su influencia directa en la solidez defensiva del equipo. Además, la valoración demuestra que, aunque todavía necesita tiempo para recuperar su nivel óptimo, Diakhaby puede ser determinante en partidos exigentes, confirmando su importancia dentro de los planes de Carlos Corberán.

Mouctar Diakhaby, este lunes en Paterna / VCF

Diakhaby, líder y pieza clave en el Valencia

Mouctar Diakhaby no solo aporta rendimiento defensivo al Valencia CF, sino que también es uno de los capitanes y líderes dentro del vestuario. Su regreso refuerza no solo la zaga, sino también el liderazgo del equipo en momentos decisivos, ya que su experiencia y carácter son fundamentales para mantener la cohesión del grupo. Durante su ausencia, el equipo ha sentido la falta de un referente en defensa, y su vuelta permite a Corberán disponer de un jugador capaz de organizar la línea defensiva, anticiparse a las jugadas rivales y brindar seguridad tanto a compañeros como a la afición. La combinación de experiencia, liderazgo y rendimiento físico convierte a Diakhaby en una pieza imprescindible para el Valencia en esta temporada.

Mouctar Diakhaby, en la tarde del lunes, en la última sesión antes de desplazarse el martes a Gijón / VCF Media

Próximos pasos para la recuperación completa

Aunque el retorno de Diakhaby es una noticia muy positiva para el Valencia CF, su recuperación no está completa y será necesario un proceso gradual de entrenamiento y participación en partidos para que alcance su nivel habitual. Carlos Corberán confía en que, con la progresión adecuada, el central pueda reincorporarse plenamente al ritmo de LaLiga y convertirse nuevamente en un pilar del equipo en encuentros decisivos. Su vuelta permitirá al técnico contar con una defensa más sólida y equilibrada, y ofrecerá al equipo la seguridad necesaria para afrontar los retos de la temporada con mayor confianza. La afición, por su parte, espera con entusiasmo que Diakhaby recupere completamente su forma y continúe siendo un referente dentro y fuera del campo.