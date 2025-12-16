En Directo
"Danjuma no está descartado contra el Mallorca"
El técnico valencianista analiza el encuentro frente el Sporting de Gijón con motivo de los dieciseisavos de final de La Copa del Rey
Arranca la rueda de prensa postpartido con Carlos Corberán, que comparece ante los medios tras la importante victoria del Valencia en El Molinón por 0-2 frente al Sporting. El entrenador analiza el rendimiento del equipo, comenta las claves del triunfo y responde a las preguntas sobre las decisiones tácticas, las actuaciones destacadas de Beltrán y Raba, y la situación del equipo de cara a los próximos compromisos de Liga y Copa del Rey.
Sistema.
Era más un 4-4-2, pero la posición de sus laterales nos hacía parecer una defensa de cinco. El equipo tiene que saber adaptarse.
Diakhaby.
He visto muy positiva la vuelta de Diakhaby. Son diez semanas desde la lesión y va a necesitar más entrenamientos y partidos para recuperar su nivel.
Javi Guerra
He visto a Javi más comodo jugando, ha sido capaz de jugar con sencillez y claridad y eso ha sido positivo para él.
Cambios.
Yo creo que fue más dificil en partido en el metropolitano, Danjuma había sido descartado por molestias en el tobillo. Dimitrievski, también por sus molestias y Comert tras el Metropolitano estaba descartado. Tenemos que ver como llega cada uno. Las siguientes horas para Danjuma son importantes, pero no esta descartado (Mallorca).
Sobre Beltrán.
La tecla la dan siempre los futbolistas, el trabajo con el psicologo no es por falta del gol. El trabajo de Lucas en el equipo es una barbaridad, estamos muy contento de tenerlo con nosotros.
