"Danjuma no está descartado contra el Mallorca"

Sistema. Era más un 4-4-2, pero la posición de sus laterales nos hacía parecer una defensa de cinco. El equipo tiene que saber adaptarse.

Diakhaby. He visto muy positiva la vuelta de Diakhaby. Son diez semanas desde la lesión y va a necesitar más entrenamientos y partidos para recuperar su nivel.

Javi Guerra He visto a Javi más comodo jugando, ha sido capaz de jugar con sencillez y claridad y eso ha sido positivo para él.

Cambios. Yo creo que fue más dificil en partido en el metropolitano, Danjuma había sido descartado por molestias en el tobillo. Dimitrievski, también por sus molestias y Comert tras el Metropolitano estaba descartado. Tenemos que ver como llega cada uno. Las siguientes horas para Danjuma son importantes, pero no esta descartado (Mallorca).

Sobre Beltrán. La tecla la dan siempre los futbolistas, el trabajo con el psicologo no es por falta del gol. El trabajo de Lucas en el equipo es una barbaridad, estamos muy contento de tenerlo con nosotros.

