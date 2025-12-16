Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

"Danjuma no está descartado contra el Mallorca"

El técnico valencianista analiza el encuentro frente el Sporting de Gijón con motivo de los dieciseisavos de final de La Copa del Rey

Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido frente al Betis

Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido frente al Betis / JM López

Álvaro García-Granero

Arranca la rueda de prensa postpartido con Carlos Corberán, que comparece ante los medios tras la importante victoria del Valencia en El Molinón por 0-2 frente al Sporting. El entrenador analiza el rendimiento del equipo, comenta las claves del triunfo y responde a las preguntas sobre las decisiones tácticas, las actuaciones destacadas de Beltrán y Raba, y la situación del equipo de cara a los próximos compromisos de Liga y Copa del Rey.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents