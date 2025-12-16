Eloy Olaya visita a la expedición del Valencia CF
El exfutbolista asturiano, referente en los años 90 del conjunto valencianista y que vistió también la elástica del Sporting, saludó a los jugadores blanquinegros
Valencia CF y Sporting de Gijón están unidos por la tradición dentro del fútbol español, por haber compartido la élite durante décadas, tener los dos estadios más longevos del país... y también por haber compartido a futbolistas importantes. Uno de ellos fue Eloy Olaya, que ha estado visitando a la expedición valencianista en su hotel de concentración en tierras asturianas.
El mítico exatacante blanquinegro es una de las figuras más reconocibles del Valencia de principios de los años 90 y un icono para aquella generación de valencianistas. El gijonés defendió la camiseta del Valencia CF durante un total de 7 temporadas (1988-1989/1994-1995) en las que disputó hasta 311 partidos, marcó la friolera de 69 goles y repartió 35 asistencias. Es uno de los asturianos más destacados que han pasado por el conjunto valencianista, junto a otros como Paquito o Pepe Carrete. En el Real Sporting compitió desde 1979 hasta 1988.
Un fuerte vínculo
El futbolista asturiano habló para los medios oficiales del club, dejando una reflexión sobre ese vínculo: “Estoy muy contento por volver a ver aquí al Valencia CF en otro emparejamiento. En uno pocos años, hemos tenido tres eliminatorias entre ambos y estamos con mucha ilusión. En Gijón, al Valencia CF se le aprecia, sobre todo, porque hemos pasado muchos asturianos por el Club. Siempre ha habido un vínculo muy estrecho. Todos los que hemos pasado por el Valencia CF guardamos grandes recuerdos. Tenemos un cariño grandísimo a la ciudad y a la afición”, indicó.
En su visita también se reencontró con un Voro González con el que compartió equipo durante cinco temporadas y charló con Diego López, otro asturiano fuertemente vinculado al Valencia CF desde que debutó con el primer equipo.
