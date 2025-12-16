La expulsión que ha trastocado los planes del Valencia CF

La expulsión de Baptiste Santamaría, en la prórroga de la eliminatoria frente al Cartagena, ha significado un importante contratiempo en los planes del entrenador, Carlos Corberán. La idea del cuerpo técnico pasaba por que el mediocentro francés, suplente en la Liga, volviese a ser titular este martes en el torneo del K.O para oxigenar una línea de medios exigida en este mes de diciembre, en que se despedirá el año con una serie de seis partidos en 18 días.

Pepelu se erigió en una de las piezas básicas en la mejora experimentada desde los partidos contra el Betis y el Levante. Titular desde Girona, el de Dénia encadena diez titularidades en la Liga, aumentando su rendimiento, especialmente, en las últimas cinco semanas. El planteamiento de Corberán consistía en darle descanso a solo tres días del trascendental choque del viernes contra el Mallorca en el objetivo de no cerrar 2025 en la zona de descenso.

La ausencia de Santamaría limita las opciones. No solo en lo referente a Pepelu, sino también en cuanto a la posibilidad de dosificar los minutos de Filip Ugrinic. El suizo regresó en Vallecas después de más de tres meses condicionado por molestias en la rodilla. Contra el Rayo, el '23' jugó los últimos 25 minutos mejorando la presencia en campo rival del equipo. En Cartagena vivió su primera participación en el once inicial y, contra el Sevilla, volvió a sumar desde el banquillo cambiando en positivo la cara global en la segunda mitad. Frente al Atlético, con Javi Guerra mermado por una fuerte gripe, completó 72 minutos a gran altura.

Los dos, Pepelu y Ugrinic, han tenido que viajar con la expedición a Gijón. Esta noche, además, Corberán se verá obligado a alinear de inicio, al menos, a uno de los dos... a la espera de que Javi Guerra puede sentirse en mejor estado que hace solo unos días. La única alternativa que restaría es el joven del filial, Lucas Núñez. Todo hace indicar que Pepelu, quien aún no ha debutado en la Copa 25/26, deberá estrenarse hoy en Gijón.

Limitaciones también en el eje de la zaga

Una situación similar afronta el cuerpo técnico en el eje de la defensa. El buen papel de Eray Cömert en el Metropolitano, en lo que significó su primera aparición de la temporada como titular en la Liga, no podrá tener continuidad en la Copa por motivos físicos. Corberán va a tener que apostar por utilizar a la pareja titular Tárrega-Copete, forzar el regreso desde el inicio de Diakhaby o, nuevamente, como última opción, decidirse por uno de los jóvenes: Iranzo o Panach. Ambos se han unido a la expedición, igual que el extremo David Otorbi para tapar el vacío dejado en esa posición por Arnaut Danjuma, inesperadamente lesionado del tobillo.

Con todos estos condicionantes, el once más probable del Valencia CF en el Molinón frente al Sporting de Gijón sería: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Jesús Vázquez; Pepelu, Javi Guerra, Ramazani, Raba, Luis Rioja o Diego López y Hugo Duro o Lucas Beltrán.