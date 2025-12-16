Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golpe duro para el RCD Mallorca antes de visitar al Valencia CF

El conjunto de Jagoba Arrasate no ha sido capaz de superar al RC Deportivo de la Coruña en Riazor y llegan a Mestalla con una dolorosa eliminación en Copa del Rey.

El RCD Mallorca ante el RC Deportivo en los dieciseisavos de Copa del Rey

El RCD Mallorca ante el RC Deportivo en los dieciseisavos de Copa del Rey / Quintana

Ismael Bocanegra

El RCD Mallorca ha sido eliminado por el RC Deportivo de la Coruña en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los bermellones han caído con un tanto en el 85' de Noe Carrillo, quedándose sin tiempo para enmendar la situación y forzar la prórroga. Esta derrota deja a los de Jaboba Arrasate con malas sensaciones antes de su llegada a Mestalla y contrasta con el juego mostrado en la goleada ante el Elche de Eder Sarabia, la revelación de la competición doméstica.

El RCD Mallorca en la derrota ante el RC Deportivo

El RCD Mallorca en la derrota ante el RC Deportivo / RRSS Deportivo

La definición de 'jugar con fuego'

El Mallorca no consiguió ninguna ocasión clara en el encuentro y los herculinos, haciendo gala de su historia en el fútbol español, no perdonaron esta situación. A nivel de efectividad en el área los de Antonio Hidalgo fueron superiores, con 3 ocasiones claras (una acertada y dos falladas) frente a una única ocasión fallada de los mallorquines. En este caso el autor del gol ha sido el canterano Noe Carillo que, con solo seis minutos y saliendo desde el banquillo, supo colocarse en el lugar y momento apropiados para cazar un rebote en el palo izquierdo y hundirla en la red visitante.

TEMAS

