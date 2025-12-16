LA CONVOCATORIA
Lista de convocados de Corberán para el Sporting - Valencia de Copa
La baja por lesión de Stole Dimitrievski abre la puerta a unirse al equipo al prometedor portero Vicent Abril
También se desplazan con el primer equipo a Gijón, para los dieciseisavos de final de Copa, Rubén Iranzo, Panach, Lucas Núñez y Otorbi
El Valencia CF ha volado este mediodía hacia Gijón con 24 convocados. Una expedición con 19 profesionales del primer equipo, más cinco canteranos, de la que se han caído, como ha informado el club esta mañana, los lesionados Eray Cömert, Stole Dimitrievski y Arnaut Danjuma. Tampoco ha viajado, por sanción, el mediocentro francés Baptiste Santamaría.
La gran novedad en la citación es la vuelta de Mouctar Diakhaby tras nueve semanas lesionado. La baja del '4' causó estragos en un tiempo en el que se agravó la crisis de resultados, y ahora significa un respiro para el entrenador ante la escasez de centrales, provocada inicialmente con la errónea planificación deportiva del pasado verano.
La lesión de Dimitrievski, que no entrenó en la tarde del lunes, abre las puertas al desplazamiento del joven Vicent Abril. El prometedor portero es uno de los cinco jugadores del Valencia CF Mestalla que han viajado con el equipo a Gijón para medirse esta noche al Sporting en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los otros son los defensas Rubén Iranzo y Alejandro Panach, el mediocentro Lucas Núñez y el extremo David Otorbi.
Los 24 convocados por el entrenador, Carlos Corberán, para el choque en el Molinón de esta noche son los siguientes:
Porteros
Cristian Rivero
Julen Agirrezabala
Vicent Abril
Defensas
Thierry
Rubén Iranzo
Alejandro Panach
José Copete
César Tárrega
Mouctar Diakhaby
José Gayà
Centrocampistas
Pepelu
Filip Ugrinic
Javi Guerra
Lucas Núñez
Luis Rioja
David Otorbi
Delanteros
Dani Raba
Lucas Beltrán
Largie Ramazani
Diego López
