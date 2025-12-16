Lista de convocados de Corberán para el Sporting - Valencia de Copa

El Valencia CF ha volado este mediodía hacia Gijón con 24 convocados. Una expedición con 19 profesionales del primer equipo, más cinco canteranos, de la que se han caído, como ha informado el club esta mañana, los lesionados Eray Cömert, Stole Dimitrievski y Arnaut Danjuma. Tampoco ha viajado, por sanción, el mediocentro francés Baptiste Santamaría.

La gran novedad en la citación es la vuelta de Mouctar Diakhaby tras nueve semanas lesionado. La baja del '4' causó estragos en un tiempo en el que se agravó la crisis de resultados, y ahora significa un respiro para el entrenador ante la escasez de centrales, provocada inicialmente con la errónea planificación deportiva del pasado verano.

La lesión de Dimitrievski, que no entrenó en la tarde del lunes, abre las puertas al desplazamiento del joven Vicent Abril. El prometedor portero es uno de los cinco jugadores del Valencia CF Mestalla que han viajado con el equipo a Gijón para medirse esta noche al Sporting en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los otros son los defensas Rubén Iranzo y Alejandro Panach, el mediocentro Lucas Núñez y el extremo David Otorbi.

Los 24 convocados por el entrenador, Carlos Corberán, para el choque en el Molinón de esta noche son los siguientes:

Porteros

Cristian Rivero

Julen Agirrezabala

Vicent Abril

Defensas

Dimitri Foulquier

Thierry

Rubén Iranzo

Alejandro Panach

José Copete

César Tárrega

Mouctar Diakhaby

Jesús Vázquez

José Gayà

Centrocampistas

Pepelu

Filip Ugrinic

Javi Guerra

André Almeida

Lucas Núñez

Luis Rioja

David Otorbi

Delanteros

Dani Raba

Lucas Beltrán

Hugo Duro

Largie Ramazani

Diego López