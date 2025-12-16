Miguel Zorío, harto, no irá a la Junta de accionistas del Valencia CF

El expresidente del Valencia CF Miguel Zorío, cabeza visible de Marea Valencianista, plataforma de oposición a la gestión del club bajo el accionariado de Peter LIm, ha anunciado mediante un comunicado que no acudirá a la Junta General Ordinaria de accionistas de este miércoles. Zorío asegura estar "harto" del "aparato mediático, político y judicial" que, en su opinión, "protege" al máximo accionista de la entidad de Mestalla. Por ejemplo, el exdirigente se pregunta por qué, a diferencia de lo sucedido en Lisboa, en València la Fiscalía "no investiga de oficio dónde está el dinero de los fichajes" de Rodrigo Moreno, André Gomes y Enzo Pérez.

Este es el extracto del comunicado enviado a la prensa por Marea Valencianista:

"Miguel Zorío ha anunciado que no acudirá a la Junta de Accionistas como protesta contra el escudo político, mediático y judicial que ha conseguido tejer Peter Lim en València. Es increíble ver como ha desaparecido el dinero de los fichajes en increíbles comisiones de agentes, observar como los políticos de la ciudad se han saltado todas las reglas para beneficiar urbanísticamente al empresario singapurense, aguantar que algunos pseudoperiodistas escriban a las órdenes de Solís, y ver, con estupefacción, como los responsables de la justicia valenciana cierran las puertas a investigaciones que deberían abrir ellos mismo de oficio.

Denuncia lo sucedido hace un año

El ex vicepresidente del Valencia CF y cabeza visible de Marea Valencianista denuncia: "Este miércoles volveremos a vivir una mascarada de Junta. El año pasado no se celebró, y sin embargo, se aprobaron todos los puntos del orden del día con urnas escondidas en los vestuarios del Valencia CF. Este año se ha aprobado la venta del inmobiliario del nuevo Mestalla sin pasar por Junta, un crédito demencial con 'Goldman Sachs' sin pasar por Junta, se ha cerrado la sede de Valencia CF ASIA Ltd., tras mi denuncia en los juzgados y tener que demostrar que aún se estaba operando con una empresa que no tenía el despacho cerrado y no tenía plantilla, y seguimos sin saber donde está el supuesto beneficio obtenido con la compra y venta de jugadores en estos más de 10 años".

Zorío pide a la justicia valenciana, incluida la Fiscalía, que entre en la gestión de Peter Lim de oficio, tal como ha hecho la fiscalía portuguesa. "Además, tenemos ya una condena a Lim en 2021 por el TAS que demostró que Meriton había infringido la ley en los fichajes de Rodrigo y André Gomes. Otros clubes más grandes que el Valencia CF (actualmente), han sido condenados por delitos urbanísticos (Real Madrid y Atlético de Madrid), y aquí el pleno del Ayuntamiento aprueba un 'pelotazo' en contra del dictamen del letrado municipal, y en la Ciudad de la Justicia se lavan las manos", describe.

El exvicepresidente recuerda que hace un par de meses, la Audiencia Provincial de València dictó un auto histórico en el que tres magistrados/as "ponían de vuelta y media jurídica al juzgado de instrucción y a la Fiscalía por haber archivado, sin justificar, la querella presentada por Zorío contra Peter Lim y todos sus adláteres en Valencia". "Por desgracia, intuyo que tanto la Fiscalía como el juzgado correspondiente se esforzarán en hacer unos escritos extensos y sesudos que justifiquen de nuevo el archivo, aunque ya anuncio que llevaré el tema de nuevo a la Audiencia, y ahí sí, tenemos muchas esperanzas en abrir, por fin, el melón judicial de Peter Lim", añade.

Compra-venta de jugadores del Benfica

Otro caso incuestionable: compra de jugadores al Benfica Zorío recuerda que aportó aquí y en Portugal el informe de cuentas de la SAD Benfica con todos los jugadores vendidos al Valencia CF. Rodrigo Moreno, es vendido a Meriton Capital LTD por 30 M (más 10 en variables), declarando el Benfica ingresos de 12.642.000 € y pagos a terceros de 17.358.000 euros, cantidad esta, que en el caso de André Gomes es de 5.683.000 euros. "En Portugal se ve como delito y se investiga a Lim, y aquí, no pasa nada, nunca pasa nada, a pesar de que la sentencia del TAS de mayo de 2021, no solamente condenó a Meriton por el fichaje de Rodrigo y Gomes, si no que demostró que Meriton tuvo una posición monopolística en la doble operación Benfica/Meriton y Meriton/Valencia/Benfica. Meriton cobró al Benfica el 5 % anual del importe de los fichajes de Rodrigo y Gomes", apunta.

Por otra parte, Meriton dio 100 millones al Valencia CF para los fichajes de Cancelo, Rodrigo Moreno, André Gomes y Enzo Pérez. Los intereses del préstamo de Meriton ascienden a 5.268.000 euros. El Valencia pagó 85 millones de euros por los cuatro jugadores (más variables), el Benfica se quedó un porcentaje importante de la posterior venta de los mismos, y sólo llegaron a Lisboa 52 millones. La operación sirvió para inyectar dinero en las delicadas arcas del Benfica y en las importantes cuentas de Meriton, desvalijando al Valencia CF. Lim obligó a vender al Benfica y a comprar al Valencia CF, a los precios que el marcaba.

Por último, Zorío quiere expresar un apoyo rotundo a las acciones judiciales emprendidas por Libertad VCF con José Pérez a la cabeza."La licencia es ilegal, y huele raro que el partido en el gobierno y los partidos de la oposición apoyen un pelotazo urbanístico", concluye".

La petición de Zorío a Kiat Lim para la Junta

Por otro lado, en otro escrito enviado a los medios de comunicación, Miguel Zorío "exige que en la Junta de accionistas Kiat Lim aclare cuál ha sido el papel de Acento -la consultora de Pepe Blanco y Alfonso Alonso- en el extraño cambio de guion que tuvo la aprobación del pelotazo urbanístico que aprobó el pleno del Ayuntamiento de Valencia con los votos de los concejales de María José Catalá y los concejales de la oposición".

En este nuevo comunicado, Zorío dice tener "pruebas por escrito" de que los Lim "han designado a Javier Tebas como la persona con la que debes hablar si estás interesado en comprar el Valencia CF", y añade: "También es evidente que Acento trabaja para Tebas, al igual que lo ha hecho KPMG cuando José Marí Olano estaba en su plantilla. Así mismo, los protagonistas han reconocido que el propio Olano fue mandatado por la alcaldesa para reunirse con Germán Cabrera, en su despacho de Madrid, para perfilar una solución adecuada al tema de las licencias del nuevo Mestalla. De igual manera, es conocida la vinculación de algunos socios y ejecutivos de Acento con el PSOE-PSPV y el PP valenciano. Por último, fui testigo directo de la discreta conversación que tuvo Pepe Blanco con Layhoon en el palco del Atlético de Madrid, poco antes de dejar el cargo y de que se aprobará el 'pelotazo'. Por último, es bueno recordar que algunos representantes empresariales y la propia Alcaldesa presionaron mucho a los concejales díscolos, para conseguir doblarles el brazo en esta cuestión".