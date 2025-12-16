Un Valencia CF correcto, con figuras destacadas como Lucas Beltrán, Pepelu o Dani Raba, se hace con una cómoda victoria ante el Sporting de Gijón por 0-2. Los de Corberán consiguen su billete para los octavos de final de la Copa del Rey y alarga las buenas sensaciones ofrecidas ante el Atlético de Madrid antes de medirse al RCD Mallorca en Mestalla.

Las notas del Sporting de Gijón - Valencia CF (0-2)

Aguirrezabala: 6. No participó en exceso en el partido por la falta de ocasiones de los locales. Aun así, las ocasiones destacadas supo atajarlas con solvencia. Partido en la línea habitual del cancerbero del Valencia CF.

Foulquier: 4,5. La única negativa del Valencia CF. El balance de acciones del lateral valencianista generaron problemas al equipo, generando córners y pérdidas que favorecieron al conjunto local. Pese a esto, no fue una hecatombe.

Tárrega: 6. Muy correcto el central de Aldaia, tuvo varias intercepciones notables y un rendimiento medio acorde.

Diakhaby: 5. Volvió al once titular tras su lesión, no tuvo acciones destacables pero cumplió sin sorpresas.

Copete: 5 Buenos minutos del sevillano, aunque sin nada destacable. Otro partido positivo para competirle la titularidad a Diakhaby tras su vuelta.

J. Vázquez: 5,5. Realiza el disparo que seguidamente cazaría Lucas Beltrán para poner el 0-1. Nivel positivo del lateral valencianista.

Pepelu: 7. De lo mejor del medio campo, dió la asistencia a Dani Raba en el segundo gol. El mediocentro blanquinegro fue una de las claves del buen rendimiento general del equipo

Ugrinic: 5 Correcto el mediocentro suizo, aunque sin destellos.

Javi Guerra: 5,5 Partido discreto del mediocentro de Gilet. Tuvo una buena asistencia en la primera parte que Ramazani no aprovechó

Diego López: 5. Partido gris del asturiano ante su gente. Falla una ocasión clara en la segunda parte por chutar teniendo un pase claro que hubiera supuesto (posiblemente) un nuevo tanto valencianista.

Hugo Duro: 5. Partido insípido del delantero blanquinegro entrando como suplente. No destacó pero cumplió con su rol como 9 valencianista.

L. Beltrán: 7. Muy buen partido del argentino que prolonga las sensaciones positivas que dejó ante el Atlético de Madrid. Fue el mejor jugador de la primera parte.

Ramazani: 5,5. Buen partido del jugador cedido por Leeds, aunque errático por momentos. Falla una ocasión clara en la primera parte en un mano a mano ante el portero. Pese a esto, la gran parte de jugadas ofensivas pasaron por sus pies.

D. Raba: 6,5. Estuvo correcto en la primera parte y en la segunda se le vió más cómodo anotando el 0-2 y convirtiéndose en la figura destacada hasta su sustitución. Gol correcto y buen partido del mediapunta valencianista.

D. Otorbi: 5,5. Buen rendimiento del canterano valencianista entrando como revulsivo. Generó ocasiones con buen desborde. Eléctrico y efectivo el extremo del Valencia Mestalla.

L. Rioja: 5,5. Partido sin destellos del extremo sevillano. Aun así, fue cumplidor y no restó su entrada en la segunda parte.