Parte médico de Cömert, Dimitrievski y Danjuma

Problemas con las lesiones para Carlos Corberán en el Valencia CF. El técnico valencianista tendrá tres bajas ya confirmadas para el partido de este mismo martes de Copa del Rey ante el Sporting de Gijón, y posiblemente para el compromiso de LaLiga de este viernes en Mestalla ante el Mallorca. Ninguno de los tres estará en la convocatoria del equipo, la expedición valencianista sale desde el aeropuerto de Manises rumbo a tierras asturianas este martes a las 11:30 horas.

Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido del pasado sábado frente al Atlético de Madrid que le van a impedir estar a disposición del técnico. Tampoco podrá contar Corberán con Stole Dimitrievski. El portero, habitual bajo los palos en los compromiso de la competición copera, padece una lesión en la musculatura aductora de su muslo derecho, que le van a impedir jugar. También es baja para el duelo en Gijón Arnaut Danjuma, que padece unas molestias en el tobillo izquierdo.

PARTE MÉDICO – ERAY CÖMERT

Tras las pruebas efectuadas, el jugador del Valencia CF, Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido del pasado sábado frente al Atlético de Madrid.

El central valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.

Cömert, despejando ante Sorloth / LaLiga

PARTE MÉDICO – STOLE DIMITRIEVSKI

El jugador Stole Dimitrievski padece una lesión en la musculatura aductora de su muslo derecho. El portero valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.

Danjuma, disparando ante el Sevilla / E. Ripoll

PARTE MÉDICO - ARNAUT DANJUMA

El jugador Arnaut Danjuma padece unas molestias en el tobillo izquierdo, que le impiden viajar con el resto del equipo a Gijón. El delantero seguirá tratamiento médico y de fisioterapia en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.