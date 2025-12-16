Sporting de Gijón - Valencia CF: Alineaciones probables

El Valencia CF se enfrenta a una nueva de ronda de Copa del Rey en el Principado de Asturias. El equipo blanquinegro visita uno de los campos con más historia de España como es El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. Ese será el escenario del duelo de dieciséisavos de final del torneo del KO entre el Sporting de Gijón y el Valencia CF.

Carlos Corberán contará con tres bajas inesperadas de última hora. La expedición blanquinegra ha contado con la novedad de Mouctar Diakhaby, pero por contra el técnico valencianista tendrá que cambiar sus planes en varias demarcaciones debido a las ausencias de; Arnaut Danjuma, Stole Dimitrievski y Eray Cömert, que se añaden a la ya conocida baja por sanción de Baptiste Santamaría.

De esta manera Corberán ha echado mano del filial con la llamada del portero, Vicent Abril y de Rubén Iranzo, Panach, Lucas Núñez y Otorbi

Los jugadores del Valencia celebran el gol con el que Hugo Duro abrió el pase a segunda ronda ante el Maracena / VCF Media

Los contratiempos de última hora marcarán el once de Carlos Corberán

El Valencia CF disputará este martes el segundo de los tres partidos que tiene programados en seis días. Primero fue el duelo liguero frente al Atlético de Madrid, este martes el de Copa del Rey en Gijón y cerrarán el 2025 en Mestalla frente al RCD Mallorca el próximo viernes.

Así pues seguro que Corberán apuesta por dar minutos a los menos habituales también para salvaguardar la carga de minutos de la plantilla por esta saturación de partidos puntual y provocada por la ronda copera de dieciséisavos.

A priori Corberán deberá mantener a Julen Agirrezabala en la portería ante la baja de Dimitrievski o por contra apostar por el debut este curso de Cristian Rivero. En la zaga el regreso de Diakhaby puede marcar la terna de titulares en El Molinón, también por la ausencia de Cömert. No obstante tanto Iranzo como Copete tienen papeletas para ser sino la pareja titular uno de los dos centrales de inicio. Foulquier y Jesús Vázquez arrancarían en los costados.

En el centro del campo la sanción de Santamaría también marca el camino que puede elegir Corberán, obligado a apostar por Pepelu y André Almeida, respaldados en los costados por Diego López y Ramazani. El ataque podría ser para Raba como enganche por detrás Hugo Duro o Lucas Beltrán.

Santamaría, expulsado en Cartagena / EFE

Alineaciones probables del Sporting - Valencia CF de Copa del Rey

Sporting de Gijón: Christian Joel; Kevin Vázquez, Kembo, Perrin, Pablo García; Cortés, Manu Rodríguez, Smith, Queipo; Amadou y Caicedo.

Valencia: Aguirrezabala; Foulquier, Rubo o Tárrega, Copete, Jesús Vázquez; Ramazani, Pepelu, Ugrinic, Diego López; Raba o Hugo Duro y Beltrán.