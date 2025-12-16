En Directo
Sporting de Gijón - Valencia CF; la Copa del Rey en vivo y en directo
Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre el Sporting de Gijón y el Valencia CF correspondiente a la Copa del Rey 2025/2026. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde el Estadio del Molinón-Enrique Castro Quini
El Valencia CF recupera su camino en la Copa del Rey esta temporada con el duelo de dieciséisavos que afrontará en un estadio mítico del fútbol nacional como El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. El Sporting de Gijón será el tercer rival de los blanquinegros en esta edición del torneo del KO.
El equipo de Carlos Corberán superó al Maracena en la ronda inicial y más tarde con algo de apuros y una prórroga de por medio al FC Cartagena de Primera Federación. Esta vez los valencianistas seguirán subiendo el nivel de exigencia ya que se jugarán el pase ya con un rival de Segunda División.
El esperado regreso de Diakhaby
La única baja que confirmó este lunes en sala de prensa Carlos Corberán ha sido, precisamente, la del Eray Cömert. En cambio, existe la confianza de que Mouctar Diakhaby pueda unirse a la expedición que viaja a El Molinón para disputar los dieciseisavos de final de Copa ante el Sporting de Gijón (21:00 h), incluso, de que pudiera volver a sumar minutos.
Sporting de Gijón – Valencia CF: hora y dónde ver el partido de Copa del Rey
Los aficionados del Valencia CF podrán seguir los dieciséisavos de final de la Copa del Rey a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de MOVISTAR COPA DEL REY. Este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar y en Orange.
Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.
El Molinón, escenario de leyenda para el Valencia CF en la Copa del Rey
Este martes, el Valencia CF se enfrentará al Sporting de Gijón en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en un escenario legendario. El Molinón, inaugurado en 1908, es el estadio más antiguo del fútbol profesional en España. A día de hoy, únicamente el feudo de los sportinguistas supera en años de vida al Camp de Mestalla, fundado el 20 de mayo de 1923.
La tradición, enriquecida con el paso de las décadas, conecta a dos campos mágicos del fútbol nacional: Mestalla y El Molinón, también conocido como estadio Enrique Castro Quini. Ningún otro coliseo del país reúne el encanto de estos dos. Los nombres clásicos de ambos -en la década de los 80 el campo del Valencia CF llevó el nombre del expresidente Luis Casanova- están relacionados con elementos de la arquitectura civil próximos. En Gijón fue el viejo y gran molino sobre el que hoy se asienta el Parador Nacional. Mestalla, por su parte, es la acequia que en el pasado fluía junto al campo valencianista.
