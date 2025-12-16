Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Sporting de Gijón - Valencia CF; la Copa del Rey en vivo y en directo

Bienvenidos a la narración en vivo del partido entre el Sporting de Gijón y el Valencia CF correspondiente a la Copa del Rey 2025/2026. Te contamos cada jugada, el marcador en tiempo real y los momentos más destacados desde el Estadio del Molinón-Enrique Castro Quini

Sporting de Gijón - Valencia CF; la Copa del Rey en vivo y en directo

Sporting de Gijón - Valencia CF; la Copa del Rey en vivo y en directo / Iván Carsí

Álvaro García-Granero

El Valencia CF recupera su camino en la Copa del Rey esta temporada con el duelo de dieciséisavos que afrontará en un estadio mítico del fútbol nacional como El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. El Sporting de Gijón será el tercer rival de los blanquinegros en esta edición del torneo del KO.

El equipo de Carlos Corberán superó al Maracena en la ronda inicial y más tarde con algo de apuros y una prórroga de por medio al FC Cartagena de Primera FederaciónEsta vez los valencianistas seguirán subiendo el nivel de exigencia ya que se jugarán el pase ya con un rival de Segunda División.

Hugo Duro, celebrando un gol ante el Maracena

Hugo Duro, celebrando un gol ante el Maracena / EFE

El esperado regreso de Diakhaby

La única baja que confirmó este lunes en sala de prensa Carlos Corberán ha sido, precisamente, la del Eray Cömert. En cambio, existe la confianza de que Mouctar Diakhaby pueda unirse a la expedición que viaja a El Molinón para disputar los dieciseisavos de final de Copa ante el Sporting de Gijón (21:00 h), incluso, de que pudiera volver a sumar minutos.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents