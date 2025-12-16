Sporting de Gijón - Valencia CF; la Copa del Rey en vivo y en directo

El Valencia CF recupera su camino en la Copa del Rey esta temporada con el duelo de dieciséisavos que afrontará en un estadio mítico del fútbol nacional como El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. El Sporting de Gijón será el tercer rival de los blanquinegros en esta edición del torneo del KO.

El equipo de Carlos Corberán superó al Maracena en la ronda inicial y más tarde con algo de apuros y una prórroga de por medio al FC Cartagena de Primera Federación. Esta vez los valencianistas seguirán subiendo el nivel de exigencia ya que se jugarán el pase ya con un rival de Segunda División.

Hugo Duro, celebrando un gol ante el Maracena / EFE

El esperado regreso de Diakhaby

La única baja que confirmó este lunes en sala de prensa Carlos Corberán ha sido, precisamente, la del Eray Cömert. En cambio, existe la confianza de que Mouctar Diakhaby pueda unirse a la expedición que viaja a El Molinón para disputar los dieciseisavos de final de Copa ante el Sporting de Gijón (21:00 h), incluso, de que pudiera volver a sumar minutos.

Sporting de Gijón – Valencia CF: hora y dónde ver el partido de Copa del Rey Los aficionados del Valencia CF podrán seguir los dieciséisavos de final de la Copa del Rey a través de varios canales. El partido se emitirá a traves de MOVISTAR COPA DEL REY. Este canal puedes encontrarlo tanto en Movistar y en Orange. Asimismo el club retransmitirá el partido en su página web y en su APP para dipositivos móviles a través de la narración de VCF Media Radio.

Corberán actualiza el estado de la enfermería F. Calabuig