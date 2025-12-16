El Valencia contesta a Javi Poves tras su falta de respeto a Hugo Duro

"El problema de ser plano no está en la superficie, sino en la mente. Respeto siempre a todos y, especialmente, a nuestro Hugo Duro", mensaje del Valencia CF en referencia a las palabras de Javi Poves, que la ha vuelto a liar con sus palabras tras insultar a Hugo Duro en uno de sus últimos vídeos virales.

El club ha querido defender así, con un mensaje a través de sus redes sociales oficiales, al jugador valencianista después de que el polémico entrenador y propietario del Colonia Moscardó de Segunda RFEF, insultara a Hugo Duro tras las palabras del jugador del Valencia CF en defensa de su plantilla: "Es nivel. Luego sale el subnormal de Hugo Duro, que si digo a mis jugadores y tal. Es lo que hay, cuando no hay nivel, no hay nivel. Cuando una cosa se repite, es lo que hay".

Sus vídeos virales

Un personaje recurrente en los vídeos más virales en redes sociales, lo que viene siendo... "cada vez que habla, sube el pan". Javi Poves, entrenador y propietario del Colonia Moscardó de Segunda RFEF, es un habitual de este tipo de polémicas; críticas a los árbitros fuera de sí, constantes malas palabras a su plantilla cuando pierden, a la RFEF y al Madrid por los horarios de un partido del Castilla... un sinfín de polémicas que parece que no se van a acabar.