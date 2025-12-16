Lucas Beltrán lleva al Valencia CF a octavos de final por la vía rápida (0-2)

En un Valencia CF ausente de grandísimas noticias, Lucas Beltrán sigue empeñado en ser uno de los grandes protagonistas de un equipo en el que muchos deben ver al argentino como el espejo en el que mirarse. Trabajo, sacrificio e intensidad al servicio del grupo. Y además en las últimas semanas una dosis de buena puntería que le ha permitido sumar hasta tres goles (dos en Copa y uno en LaLiga). Beltrán se plantó en El Molinón pidiendo a gritos ser el líder del ataque y antes del minuto cinco ya había perforado la meta rival. El argentino lleva a cuestas la etiqueta de que no es un nueve, pero su gol demuestra que está afinando ese punto de 'killer' al aprovechar un rechace del meta rival como un delantero típico de área. En el segundo tiempo, casi en el mismo minuto, Raba puso el segundo de la noche y desde ese momento Corberán 'guardó piernas' para la final contra el Mallorca quitando del campo a Pepelu y Lucas.

Al contrario de lo que sucedió en Cartagena, el equipo entró al partido con más intensidad y nervio. Y sobre todo con más acierto. La primera fue para dentro. Un gran disparo de Jesús Vázquez fue repelido por Christian Sánchez y ahí apareció Lucas Beltrán, en racha, para poner el primero de la noche. El Valencia, gracias al tanto, se sintió cómodo en el partido y encontró espacios con facilidad. Tanto que pudo ampliar la ventaja en hasta dos ocasiones. La primera tuvo como protagonista de nuevo a Lucas gracias a una acción en la que Diego López cedió al corazón del área después de una gran carrera, pero el argentino no estuvo tan acertad ocomo en el 0-1. Minutos después, en el 25', Ramazani tuvo una ocasión tan sencilla que era más difícil fallarla que meterla. Javi Guerra le dejó solo mano a mano con Christian Campos en una jugada en la que tuvo tiempo de sobra para elegir bien, pero ni con esas. El ariete falló el mano a mano y desde ese momento el partido dio un giro.

El Sporting ganó metros gracias a un Queipo fantástico que se tiró el equipo a la espalda y a este Valencia CF con poco se le hace daño. Con apenas subir de marcha le dio al cuadro rojiblanco para generar una ocasión por medio de Gaspar Campos, pero Julen Agirrezabala la envió a córner con su pie derecho. Después, al borde del descanso, Caicedo lograría el tanto del empate pero el colegiado acertó anulando el gol por fuera de juego del ariete ecuatoriano.

Beltrán y Raba, goleadores / EFE

A la salida del túnel de vestuarios, el Valencia volvió a repetir el guión. Inicio apretando, ocasión clara y gol. En esta ocasión los protagonistas fueron Pepelu, con una delicia de asistencia, y Raba, algo discreto en el primer tiempo pero con mucho acierto en el mano a mano tras rozar el balón en la madera y acabar al fondo de la red. Apenas unos minutos después del segundo tanto, Corberán quitó a Pepelu y Lucas Beltrán, dos de los mejores en El Molinón, para tenerlos frescos en vistas a la final contra el Mallorca en Mestalla. En su lugar entraron Ugrinic y Rioja, dos jugadores que también pueden ser titulares en cualquier momento.

Desde ese instante, el partido entró en un contexto en el que prácticamente no pasó nada. El Sporting se veía incapaz de hacer un gol que le metiera en el partido, el público, contagiado por el frío y el clima, casi no animaba y el Valencia se encontraba de lujo sin hacer demasiados esfuerzos. Lo más sorprendente, eso sí, fue la ausencia de canteranos saliendo desde el banquillo en el bando de Corberán, quien pudo haberle dado minutos a Lucas Nuñez o meter un poco antes a Otorbi. Al final, victoria sin sustos, Pepelu-Lucas cogiendo confianza, descanso para Almeida y sin lesionados. Poco más se puede pedir a este tipo de rondas coperas.

La vuelta de Diakhaby

El central del Valencia volvió a vestirse de corto muchas semanas después tras una lesión que le sacó del once, al que le puede costar volver visto el nivel de Copete en los últimos enfrentamientos. En cualquier caso, el futbolista fue titular junto a Tárrega en el duelo copero en una jornada en la que no fue exigido y pudo coger el tono necesario para el futuro más inmediato.

En el segundo tiempo se quedó en el banquillo con 0-1 en el marcador y en su lugar salió Copete para formar junto a Tárrega en un duelo en el que los centrales prácticamente no cometieron errores y se mostraron muy seguros en todo momento.

Otros equipos que se han clasificado

En la jornada de este martes también se han disputado otros cuatro encuentros. En los dos primeros de la tarde, el Elche consiguió ganar y pasar a la siguiente ronda después de ganar en un estadio complicado como es Ipurua. Por su parte, la sorpresa llegó en Riazor donde un equipo de segunda, el Deportivo de la Coruña, logró ganar a uno de Primera, el Mallorca.

Los de Arrasate, que son el próximo rival del Valencia de Corberán, perdieron y dicen adiós a la competición copera. Por su parte, al término del encuentro del Valencia en el Molinón, el Eldense pensaba en la prórroga tras empatar el tanto inicial de Susic, pero Pablo Marín silenciaba el Nuevo Pepico Amar, y el Barcelona abría el marcador contra el Guadalajara con un tanto de Christensen.