Las críticas de los accionistas a Meriton: "Llevan once años mintiendo. Es una costumbre en el Meriton de Singapur y del Meriton valenciano"

Este miércoles 17 de diciembre se está celebrando la Junta General de Accionistas del Valencia CF. Un acto al que no ha faltado nadie de la plana mayor de club; Kiat Lim, Ron Gourlay y Javier Solís como directivos más destacados. El inicio del evento ha estado marcado por el discurso del presidente del Valencia CF, Kiat en el que volvió a pedir apoyo a la afición, señaló que le "enorgullece" decir que el Nou Mestalla avanza en tiempo y forma y que estará para el verano de 2027 estará construido. También en que será un activo estratégico, un motor económico para el club y para atraer inversiones a la región.

Kiat Lim en la Junta General de Accionistas 2025 / VALENCIA CF

Los accionistas, muy duros con Meriton

Por su parte cuando ha llegado el turno de las intervenciones de los accionistas, estas evidentemente han estado marcadas por la incertidumbre y desconfianza que genera la gestión de Meriton, la continua mala situación deportiva y el nuevo estadio, como cuestiones más destacadas.

Uno de los accionistas más críticos ha sido José Pérez, el presidente de Libertad VCF. "Llevan once años mintiendo, ya se acostumbrará Ron Gourlay. Es una costumbre en el Meriton de Singapur y del Meriton valenciano ¿Verdad Javier Solís?". A usted no le achaco la gestión, sino la mentira. Es su forma de prosperar en el club. Usted ha hecho el camino inverso al club. El club ha ido hacia abajo y usted ha ido hacia arriba. Da que pensar ¿No?".

"Ustedes están gestionando mal para el Valencia CF, pero no para sus bolsillos. Si son tan ineptos y nos les quieren aquí... ¿Qué hacen aquí? Su gestión es ejemplo en el mundo del fútbol de cómo se gestiona mal un club. Peter Lim es el hazmerreír del mundo del fútbol. ¿Es agradable para ustedes?", ha crtiticado el representante de Libertad VCF.

Héctor Gómez, accionista y director del programa Tribuna Deportiva, ha seguido por el mismo camino en su intervención: "¿Por qué no se ha presentado a la gente el estadio? ¿Por qué no lo explican? Fenwick falta el respeto a un templo que es Mestalla cada vez. Cien años de estadio. ¿No le ha pedido a su arquitecto que respete nuestro estadio? Por qué no ponen el dinero ustedes, si de verdad creyeran en el proyecto... han puesto en prenda con Goldman Sachs todo lo que tiene el club. ¿Qué poder va a tener Goldman en el club?"

El accionista Pablo Seguí pone en duda que se haya estudiado la posibilidad de quedarse en el actual Mestalla, y pregunta si se ha hecho algún estudio comparativo con respecto a mudarse a Cortes Valencianas señalando una serie de asuntos que no están detallados en el proyecto de ejecución, como, por ejemplo, la rehabilitación de la estructura que ha estado tanto tiempo a la intemperie: "¿Están jugando con la seguridad de la gente o a no ser transparentes?"

Otra intervención destacada ha sido la de la accionista Pilar Avilés que ha hablado con emotividad: “Siento pena, rabia, dolor y tristeza. Ustedes jamás lo sentirán. No tienen ni idea de lo que significa este club. Han destruido el club de nuestras vidas. Lo han hecho con premeditación ya alevosía. Han despreciado más de cien años de historia. En su conciencia llevarán una losa que arrastrarán toda su vida. Ustedes solo representan la mediocridad, la decadencia. Y no se victimicen. Ustedes son los opresores. Nosotros los oprimidos. Representan la peor de las gestiones que cualquier club pudiera tener jamás. Lim puede tener la mayoría accionarial, pero solo tiene eso. El Valencia es de su gente, sin los aficionados el club desaparece”

Pau Pardo

Críticas también para la gestión de Corberán

Por último Vicente Vallés, presidente de la Asociación del Pequeño Accionista, ha cargado sus tintas contra Carlos Corberán, como responsable de la situación deportiva: "Sobre la parte deportiva, la que más me interesa, no puede ser más desastrosa. Tenemos un entrenador para la escuela, para dar clases. El que ha jugado a fútbol sabe que si tienes a un entrenador de escuela al final no le haces caso. El problema es que no sabemos a lo que jugamos, ese es el problema.Tenemos un entrenador que no ha sacado a nadie de la escuela. Creo que necesitamos un revulsivo"