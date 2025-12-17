El dardo de Ron Gourlay a Mosquera: "El que se fue no quería estar aquí"

En la mañana de este miércoles 17 de diciembre se está celebrando la Junta General de Accionistas del Valencia CF de este ejercio. Un acto al que no ha faltado nadie de la directiva de club de Mestalla; Kiat Lim, Ron Gourlay y Javier Solís como directivos más destacados. El inicio del evento ha estado marcado por el discurso del presidente del Valencia CF, Kiat en el que volvió a pedir apoyo a la afición, señaló que le "enorgullece" decir que el Nou Mestalla avanza en tiempo y forma y que estará para el verano de 2027 estará construido. También en que será un activo estratégico, un motor económico para el club y para atraer inversiones a la región.

Una imagen de la Junta General de Accionistas de 2025 / VALENCIA CF

Posteriormente y tras escuchar las críticas de los accionistas allí presentes ha sido el turno de Ron Gourlay. El CEO de fútbol ha dado la cara sobre el proyecto deportivo pidiendo tiempo y paciencia como ha sido habitual en su discurso desde que llegó al Valencia CF. Gourlay defiende la apuesta en el mercado de fichajes del pasado verano y la "estrategia" para continuar reforzándose en las próximas ventanas y consumar el regreso del equipo a Europa, ausente ya cerca de seis años, desde los tiempos de la pademia de coronavirus.

"Hay una estrategia. Pero para llegar a Champions hay que ganárselo. Este verano hubo una apuesta. Y estamos en una transición que exige tres o cuatro ventanas de traspasos antes de llegar al Nou Mestalla, que generará unos ingresos que nos llevarán al siguiente nivel. Nuestro trabajo es mejorar el rendimiento del equipo cada semana. Y el objetivo es devolvernos a donde estuvimos, pero esto no es sencillo. También hay que disfrutar de un camino con dificultades, pero hay que creer, hay que ser positivos. Todos tenemos nuestro papel en ello", considera el escocés.

Pau Pardo

Gourlay prosigue defendiendo el trabajo que hizo la parcela deportiva en verano: "Hemos conservado a tres de los cuatro canteranos que jugaron con España sub-21 en verano. El que se fue no quería estar aquí. No quería quedarse. Yo no miento. Jamás. Soy muy emocional, cómo no serlo si a uno le importa el fútbol. Tenemos algo muy grande entre manos. Tenemos que trabajar en la Academia VCF para seguir avanzando en este proceso. Al filial le está costando, hemos perdido a tres o cuatro jugadores en el filial cada semana para ayudar al primer equipo. Pero el entrenador lo esta haciendo lo mejor posible. Estamos intentando construir un club para el futuro".

"He escuchado muchas cuestiones sobre fútbol, promesas, devastación, mentiras... Llevo 40 años en el fútbol, ahora tengo 64 y he oído de todo. Me gusta escuchar que el Valencia CF fue el mejor equipo del mundo y he estado en dos que también lo fueron. Sé cuáles son las expectativas de un club grande. Como hombre de fútbol haya ue mirar con perspectiva, llevo cinco meses aquí, no cinco años. No hay nadie en esta mesa que no intente hacer lo mejor para el club. He venido por 4 motivos: es un club grande, un gigante dormido que hay que reactivarlo y no se corregirá en una ventana de fichajes. (Le grita un accionista que el club esta muerto y Ron le pide que le deje hablar), cuando vine con un campeón de la Champions el partido más difícil fue en Mestalla, sé la grandeza", añade Ron Gourlay sobre su experiencia futbolística y la situación que vive ahora el Valencia CF.

Kiat Lim en la Junta General de Accionistas 2025 / VALENCIA CF

"En segundo lugar, el Nou Mestalla. Si piensan que sin un estadio moderno podemos competir con otros clubes se están equivocando, tenemos que generar ingresos, es la única manera con este Fair Play Financiero. El fútbol tiene que impulsar el negocio, pero aquí no hay varitas mágicas. Corberán el año pasado lo hizo increíble manteniendo al equipo en Primera y permitiendo que hubiera cambios con mi llegada. Tenemos que estar unidos, pero dirán 'Esto ya lo he escuchado antes' ¿De alguien con 40 años de experiencia en el fútbol?", ha acabado el CEO del Valencia CF