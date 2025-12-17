Directo | La Junta General de Accionistas del Valencia CF comienza con críticas a Kiat Lim

En ese discurso inicial, volvió a pedir apoyo a la afición, señaló que le "enorgullece" decir que el Noe Mestalla avanza en tiempo y forma y que estará para el verano de 2027 estará construido. También en que será un activo estratégico, un motor económico para el club y para atraer inversiones a la región.

Señaló también que el acuerdo con Goldman Sachs ha sido clave para la construcción "sin comprometer la estabilidad económica del club" y que pone de manifiesto la "confianza" en ellos del mercado financiero.