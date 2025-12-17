En Directo
Directo | La Junta General de Accionistas del Valencia CF comienza con críticas a Kiat Lim
La mala situación deportiva del equipo marcará, en gran parte, la asamblea valencianista
Este miércoles de lluvia es testigo de una nueva Junta General de Accionistas del Valencia CF. La asamble arrancará en la Feria de Valencia a partir de las 10 de la mañana y estará marcada, en gran parte, por la mala situación deportiva del equipo a la par que por las incertidumbres económicas que rodean a la entidad dirigida por Meriton Holdings. El comienzo ha estado marcado por el recibimiento hostil al presidente del Valencia CF, Kiat Lim, que asiste a la Junta.
Directo | Sigue la Junta General de Accionistas del Valencia CF
Primera intervención (David Avila), este accionista le recrimina a Kiat Lim "10 años de mentiras" y poner una Junta un miércoles por la mañana, en horario laborable.
En cuanto a lo deportivo, Kiat Lim asegura que el objetivo del Valencia CF es "volver a Europa..." y agrega: "Creo que vamos por el buen camino". Además, reitera su "apoyo" al entrenador, Carlos Corberán y el "compromiso" con la "profesionalización y la excelencia" de Ron Gourlay y los cambios que ha introducido. "Es un momento histórico, pido que nos apoyéis, a nosotros y a los jugadores".
Según el presidente, la operación con Goldman Sachs pone de manifiesta la confianza que despierta el Valencia CF en "el mercado financiero". "Buscamos el apoyo de accionistas y abonados a nuestro proyecto", añade.
En ese discurso inicial, volvió a pedir apoyo a la afición, señaló que le "enorgullece" decir que el Noe Mestalla avanza en tiempo y forma y que estará para el verano de 2027 estará construido. También en que será un activo estratégico, un motor económico para el club y para atraer inversiones a la región.
Señaló también que el acuerdo con Goldman Sachs ha sido clave para la construcción "sin comprometer la estabilidad económica del club" y que pone de manifiesto la "confianza" en ellos del mercado financiero.
La Junta General Ordinaria de accionistas arranca con la intervención de Kiat Lim, que en resumen vuelve a su discurso habitual de que el Valencia CF está asistiendo a un "periodo de transformación". El hijo de Lim dio las gracias por el " apoyo y lealtad" de los valencianistas.
Además, dice sentir "orgullo" de que el Nou Mestalla ya tiene plazos para su construcción y forma definida. "En el verano de 2027 estará activo", y lo señala como un factor "estratégico, un motor económico, que atraerá inversiones a nuestra región".
Pasados dos minutos, el Consejo de administración del Valencia CF toma asiento. Los accionistas, en una buena proporción, lanzan críticas contra el presidente del club, Kiat Lim, que confirma su presencia. La Junta arranca con un minuto de silencio por los valencianistas fallecidos en 2025.
La Junta General Ordinaria de accionistas del Valencia CF contará con los siguientes representantes del club: Ron Gourlay, Javier Solís, Kiat Lim, Kim Huat Koh, Raymond Cheah, Ong Pang Liang, además de Ana Julia Roselló y Germán Cabrera. El cartel del presidente, entre los de los asistentes.
En breve saldremos de dudas sobre si asiste o no Kiat Lim. Se trata de una prueba más sobre su verdadera implicación o no en el día a día del club que preside en la distancia.
El Valencia CF abre las puertas de la Feria de Valencia para los asistentes a la Junta General de Accionistas que arrancará a partir de las 10 de la mañana. Poco a poco irán llegando los primeros asistentes, aunque se espera que la mayoría apure su entrada teniendo presente el mal tiempo que impera.
