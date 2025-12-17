Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | La Junta General de Accionistas del Valencia CF comienza con críticas a Kiat Lim

La mala situación deportiva del equipo marcará, en gran parte, la asamblea valencianista

Insultos a la entrada del Consejo, con Kiat Lim a la cabeza

Pau Pardo

Javier Bengoa

Mari Carmen Gallart

Este miércoles de lluvia es testigo de una nueva Junta General de Accionistas del Valencia CF. La asamble arrancará en la Feria de Valencia a partir de las 10 de la mañana y estará marcada, en gran parte, por la mala situación deportiva del equipo a la par que por las incertidumbres económicas que rodean a la entidad dirigida por Meriton Holdings. El comienzo ha estado marcado por el recibimiento hostil al presidente del Valencia CF, Kiat Lim, que asiste a la Junta.

Directo | Sigue la Junta General de Accionistas del Valencia CF

Actualizar

