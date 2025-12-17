El discurso de Kiat Lim en la Junta de Accionistas
El presidente del Valencia CF arrancó el acto pidiendo el apoyo a la afición y pone fecha el estreno del Nou Mestalla
Kiat Lim dio un discurso inicial para abrir la Junta General de Accionistas en el que volvió a pedir apoyo a la afición, señaló que le "enorgullece" decir que el Nou Mestalla avanza en tiempo y forma y que estará para el verano de 2027 estará construido. También en que será un activo estratégico, un motor económico para el club y para atraer inversiones a la región.
Señaló también que el acuerdo con Goldman Sachs ha sido clave para la construcción "sin comprometer la estabilidad económica del club" y que pone de manifiesto la "confianza" en ellos del mercado financiero.
Kiat también señaló que el apoyo de los accionistas y los aficionados será clave y que el objetivo del club es el de volver a competición europea y cree que están "por el buen camino", ademas de señalar que la llegada de Ron Gourlay es muestra de su "compromiso con la profesionalización y la excelencia". También pidió el apoyo a Carlos Corberán y a los jugadores.
