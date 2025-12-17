Javier Solís anuncia novedades en el conflicto del Valencia CF con Netflix y Vinícius

El director general del Valencia CF, Javier Solís, ha anunciado novedades importantes y favorables al club en lo concerniente al caso Vinícius y la cinta sobre el futbolista brasileño, en el que se miente sobre los cánticos que lanzó contra él la afición valencianista. A finales de octubre, el Juzgado de Primera Instancia número 16 de València admitió a trámite la demanda que el Valencia presentó contra Netflix y la productora ‘Conspiraçao Filmes’ el pasado 19 de mayo por el documental centrado en la figura de Vinícius Junior.

Cuestionado sobre el asunto, la demanda a Conspiraçao Films y Netflix, Solís ha indicado en la Junta General Ordinaria de accionistas que tienen previsto en el club "que pronto hayan buenas noticias".

"Ese tema tuvo dos recorridos. Llegamos hasta el arbitraje por la vía deportiva, en una decisión que se tomó en tiempo récord. También por la vía del contencioso-administrativo que no nos dio la cautelar. Tenemos previsto que pronto haya buenas noticias. Su parte, de hecho, se ha abierto a negociar un acuerdo extrajudicial. Habrá una resolución favorable para nosotros. Quedará claro que el club ha defendido a su gente y puso todos sus medios", comentó.

De hecho, el director general, consciente de que podría perder en el Juzgado, la productora brasileña "se ha abierto a negociar un acuerdo extrajudicial". Solís considera que "el club ha defendido a sus aficionados con todos sus medios".

Lo que sucedió en mayo de 2023

El futbolista del Real Madrid protagonizó el documental ‘Baila, Vini’, que el club de Mestalla entendió que muestra una imagen falsa y manipulada de la afición valencianista y que perjudica a la reputación corporativa de la sociedad anónima deportiva. Concretamente, los hechos sucedidos en el partido disputado entre Valencia CF y Real Madrid el 21 de mayo de 2023. A la salida del terreno de juego del jugador, expulsado, una parte mayoritaria de la grada le gritó fue: "¡Tonto, tonto!". En cambio, el documental en un intento falaz y excesivo de victimizar a Vinícius, subtituló los cánticos con las palabras: "¡Mono, mono!". Esto generó la falsa idea de que el estadio y la afición valencianista es racista en su conjunto.

Previamente, Vinícius sí se vio envuelto en una polémica con 2-3 aficionados locales que le atacaron con insultos racistas y que el club expulsó con toda rapidez en los días siguientes al citado encuentro. Además estos aficionados fueron condenados por la justicia.