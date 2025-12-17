Kiat Lim en la Junta de accionistas del Valencia CF: "Podéis meteros conmigo y mi familia, pero no va a funcionar"

Alrededor de 200 accionistas han asistido este miércoles en Feria València a la Junta General Ordianaria de accionistas del Valencia CF, la primera como Kiat Lim, hijo del máximo accionista, ejerciendo el cargo de presidente de la entidad, que asumió el pasado mes de marzo. La ausencia de información y detalle sobre la marcha económica del club ha vuelto a ser la tónica dominante como cada vez que los representantes de Meriton Holdings entran en contacto directo con el valencianismo, ya sea accionistas, abonados o simplemente aficionados. Esta vez, más si cabe, al no haber podido acudir, convalenciente de una grave enfermedad, la directora financiera, Inmaculada Ibáñez. Sin ella, nadie ha asumido la responsabilidad de dar explicaciones en Junta de accionistas sobre la macroperación de financiación con Goldman Sachs. Ni el presidente, ni tampoco el director general, Javier Solís.

Precisamente, Solís ha acaparado buena parte del malestar de los presentes, identificado por varios de los accionistas intervinientes como la correa de trasmisión de los planteamientos de Peter Lim en la administración de la entidad, día a día en València. El director general, casi a la par del presidente, ha sido blanco de las críticas. Ninguno de los dos ha tomado la palabra para responder con claridad a las inquietudes de los valencianistas en lo concerniente a los asuntos económicos y sociales. La única afirmación con algo de sustancia sobre los bonos de Goldman Sachs llegó de la boca de Kiat Lim en los instantes finales de la Junta. "Le digo que Goldman no tomará las decisiones en el club", contestó a un accionista.

Para el Consejo de administración del Valencia CF, la Junta consistió en un trámite. No hubo sensibilidad ni para dar detalles de la financiación para acabar el estadio, superior a los 320 millones de euros. Tampoco sobre peticiones sobre la puesta en marcha del consejero independiente ni las razones por las que nunca han abierto a la afición la posibilidad de expresarse sobre la opción, nunca contemplada, de quedarse en el actual Mestalla y no trasladarse al Nou Mestalla, paralizado durante más de 15 años hasta enero de 2025. "Se ha preguntado por el estadio actual, quizás, hubo que haberlo hecho en 2005-06, antes de tomar la decisión de mudarse. Ahora sería extremadamente imposible". No dijo nada más.

Después del primer receso, la Junta se retomó con varios accionistas en pie, levantados, denunciando que el Consejo no atendiera, en una jornada que tiene el objetivo principal de rendir cuentas de la sociedad, a las peticiones de profundizar en detalles clave de los balances anuales y la salud financiera del Valencia CF. Los presentes recriminaron la inexistencia también de gráficos explicativos en las pantallas de una operación, como la de Goldman Sachs, que compromete la economía del club durante décadas. De hecho, hace un año el club alegó que la interrupción de la Junta del pasado año, por el cabreo de los accionistas presentes, impidió explicaciones sobre la situación económica del club.

El discurso inicial y confianza en Corberán

Kiat Lim dio un discurso inicial para abrir la Junta General de Accionistas en el que volvió a pedir apoyo a la afición, señaló que le "enorgullece" decir que el Nou Mestalla avanza en tiempo y forma y que estará construido para el verano de 2027. También declaró que "será un activo estratégico, un motor económico para el club y para atraer inversiones a la región". El mandatario también indicó que el acuerdo con Goldman Sachs ha sido clave para la construcción "sin comprometer la estabilidad económica del club" y que pone de manifiesto la "confianza" en ellos del mercado financiero.

El hijo de Lim continuó apuntando que el "apoyo de los accionistas y los aficionados" será sustancial y que el objetivo del Valencia CF es el de volver a competición europea y cree que están "por el buen camino", ademas de señalar que la llegada de Ron Gourlay es muestra de su "compromiso con la profesionalización y la excelencia". Pidió, acabando, el apoyo a Carlos Corberán y a los jugadores. No hay ningún cuestionamiento por parte de Ron Gourlay, al que los Lim han cedido la rienda deportiva, sobre la figura y el futuro del entrenador, a pesar de los malos resultados, con el equipo decimoséptimo. "En lo deportivo estoy de acuerdo, los resultados son malos y entiendo la frustración. Dicho esto, pensáis que no nos afecta y sí lo hace. Mi opinión personal, mirando al futuro, es que requerimos de algo más estructurado de abajo arriba para mejorar. Hemos visto a otros cambiar de entrenador constantemente y el resultado no ha sido positivo. Buscamos algo más sostenible. Algo que dure más y se consolide el equipo deportivo más allá de un año", contestó después.

Lluvia de críticas y falta de credibilidad

En su primera Junta como presidente, Kiat llevó mal el tener que aguantar los discursos de los socios, señalando con dureza a la gestión existente bajo el control accionarial de su padre, durante más de once años, como la responsable de la caída en todos los sentidos del Valencia CF. Uno de los más claros fue José Pérez, presidente de Libertad VCF. "Llevan once años mintiendo, ya se acostumbrará Ron Gourlay. Es una costumbre en el Meriton de Singapur y del Meriton valenciano ¿Verdad Javier Solís?". A usted no le achaco la gestión, sino la mentira. Es su forma de prosperar en el club. Usted ha hecho el camino inverso al club. El club ha ido hacia abajo y usted ha ido hacia arriba. Da que pensar ¿No?", apeló sin tapujos al director general, al que la asociación denuncia como protegido por buena parte de la prensa que sigue al Valencia CF.

Héctor Gómez, accionista y director del programa Tribuna Deportiva, se dirigió a Kiat Lim con un serial de preguntas sin respuesta: ¿Por qué no se ha presentado a la gente el estadio? ¿Por qué no lo explican? Fenwick falta el respeto a un templo que es Mestalla cada vez. Cien años de estadio. ¿No le ha pedido a su arquitecto que respete nuestro estadio? Por qué no ponen el dinero ustedes, si de verdad creyeran en el proyecto... han puesto en prenda con Goldman Sachs todo lo que tiene el club. ¿Qué poder va a tener Goldman en el club?". Solo a esta última respondió ligeramente el presidente en la parte final de la Junta con la mencionada frase de que "Goldman no tomará decisiones por parte del Valencia".

Entre las apelaciones directas, emocionó la de Pilar Avilés, aludiendo al 'sentiment' destrozado. Asimismo, la de Dionisio Canales, experto económico de Libertad VCF, que tuvo tiempo para delatar en público el escaso conocimiento de Kait Lim sobre el equipo y los futbolistas del Valencia. Le pidió, por favor, que recitara el once que se impuso por 0-2 en Gijón al Sporting en la Copa del Rey. Kiat no lo hizo.

Centrados en las formas, y no en el contenido

A la vuelta de las interveciones de los socios, limitadas a cinco minutos por un cronómetro en la pantalla, Kiat Lim, incómodo, molesto, pero aguantando el temporal, respondió e interactuó. "Ha habido muchas preguntas. Queremos hacer las cosas de forma constructiva. Gritar no es la manera, os lo digo sinceramente. Me da igual el aplauso. Los insultos que me lancéis no me importan. Soy una persona que hace su trabajo con Ron, con Javier... Estamos tratando de adoptar y recoger un 'feedback', pero con sesiones así parece difícil. Pero vamos a seguir adelante. Tiendo a hablar sinceramente y no me tomo nada de esto personalmente, aunque a veces es difícil. No tenéis que apoyarme a mí, sino al equipo, al entrenador... Depende de vosotros", indicó, como si Mestalla no lo ayudará con todo lo que tiene a su Valencia.

Lejos de responder sobre las cuestiones en las que el club ha decrecido, y por las que ha desaparecido de la élite, el presidente centró el núcleo de su respuesta en las formas y el enfado pasional de los presentes, en vez de darles las explicaciones requeridas. "Si les digo lo que pienso, lo entienden como una falta de respeto. Si me dejan hablar me llamarían mentiroso". "Estoy aquí como una persona y os puedo hablar educadamente si lo hacéis así conmigo. Tenéis derecho a gritar, pero no es la manera de tener una conversación productiva con nadie. Podéis meteros conmigo y con mi familia, pero no será productivo", añadió con malestar.

Gourlay se pone fecha de caducidad

Tanto el presidente, como el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, se refirieron al convencimiento de ambos de que el nuevo estadio aumentará los ingresos para el club y las posibilidades de crecer deportivamente. La intervención de Gourlay, por cierto, dejó una pista de hasta dónde se pondrían los Lim su límite de permanencia en el Valencia CF, la construcción del estadio. El escocés apuntó que le quedan dos años más en el mundo del fútbol. "El fútbol lo mueve la emoción. Todos la sentimos y quien no lo hace, no le importa. No es fácil para mi explicarlo cuando quizás lo han oído antes. Pero confíen en mi, confíen en los que están esta mesa. Este será el último club en el que trabaje, quizás, me queden dos años y luego dejaré paso a otra gente. Mi puerta está abierta para hablar con quien quiera", terminó Gourlay, quien se pone fecha de caducidad como directivo en el Valencia, y en el mundo del balompié. El escocés fue, de todos, el menos cuestionado por los socios en la Junta.