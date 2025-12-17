Así ha sido la intervención de Ron Gourlay en la Junta General de Accionistas del Valencia CF

Ron Gourlay aterrizó hace unos meses en Valencia CF con el objetivo de mejorar la parcela deportiva. O al menos eso es lo que aseguró entonces. Con Corona fuera y con el nuevo bloque de trabajo, el escocés ha asegurado en varias ocasiones desde que llegó a la entidad que quiere devolver al Valencia CF a Europa, pero para eso necesita tiempo. Sin embargo, Anil Murthy o Layhoon también dijeron frases de ese tipo y nunca llegaron a materializarlo. Y es que además en el caso de Ron Gourlay, el CEO de fútbol de la entidad sí se ha puesto un plazo límite. Tanto en lo personal como trabajador del Valencia como del propio club en volver a las grandes competiciones del viejo continente.

"Hay plan. Tenemos que ser muy inteligentes en el mercado y saber cómo desarrollamos a los mas jóvenes. Si conseguimos que avance el club tendremos la infraestructura que nos dará los ingresos que devolverán al club al lugar que tenemos que estar. Cuando queráis podemos hablar de la estructura del proyecto, estoy dispuesto a hablarlo con todos", aseguró. "El fútbol lo mueve la emoción. Todos la sentimos y quien no lo hace, no le importa. No es fácil para mi explicarlo cuando quizás lo han oído antes. Pero confíen en mi, confien en los que están esta mesa. Este será el último club en el que trabaje, quizás, me queden dos años y luego dejaré paso a otra gente. Mi puerta está abierta para hablar con quien quiera", acabó Gourlay, que se pone fecha de caducidad como directivo en el mundo del fútbol.

El Valencia CF "es un gigante dormido"

Gourlay, en lo deportivo, aseguró que el camino que se está 'andando' es positivo, aunque recordó a la gente que ese tiempo en el que el Valencia era un grande es pasado. Por eso, entiende que es importante analizar el escenario actual y trabajar en "reactivar al gigante dormido". He escuchado muchas cuestiones sobre fútbol, promesas, devastación, mentiras... Llevo 40 años en el fútbol, ahora tengo 64 y he oído de todo. Me gusta escuchar que el Valencia CF fue el mejor equipo del mundo y he estado en dos que también lo fueron. Sé cuáles son las expectativas de un club grande. Como hombre de fútbol hay que mirar con perspectiva, llevo cinco meses aquí, no cinco años. No hay nadie en esta mesa que no intente hacer lo mejor para el club. He venido por 4 motivos: es un club grande, un gigante dormido que hay que reactivarlo y no se corregirá en una ventana de fichajes. (Le grita un accionista que el club esta muerto y Ron le pide que le deje hablar), cuando vine con un campeón de la Champions el partido más difícil fue en Mestalla, sé la grandeza", aseguró el escocés.

"En segundo lugar, el Nou Mestalla. Si piensan que sin un estadio moderno podemos competir con otros clubes se están equivocando, tenemos que generar ingresos, es la única manera con este Fair Play Financiero. El fútbol tiene que impulsar el negocio, pero aquí no hay varitas mágicas. Corberán el año pasado lo hizo increíble manteniendo al equipo en Primera y permitiendo que hubiera cambios con mi llegada. Tenemos que estar unidos, pero dirán 'Esto ya lo he escuchado antes' ¿De alguien con 40 años de experiencia en el fútbol?", señaló Gourlay volviendo a recordar su experiencia en el fútbol. Por otra parte, el CEO de fútbol explicó que se siente feliz por el pasado mercado de verano a pesar de las salidas, entre otros, de Yarek y Mosquera. "Hemos conservado a tres de los cuatro canteranos que jugaron con España sub-21 en verano. El que se fue no quería estar aquí. No quería quedarse. Yo no miento. Jamás. Soy muy emocional, cómo no serlo si a uno le importa el fútbol. Tenemos algo muy grande entre manos. Tenemos que trabajar en la Academia VCF para seguir avanzando en este proceso. Al filial le está costando, hemos perdido a tres o cuatro jugadores en el filial cada semana para ayudar al primer equipo. Pero el entrenador lo esta haciendo lo mejor posible. Estamos intentando construir un club para el futuro", señaló.

Las ventas de Mosquera y Yarek

En cualquier caso, y aunque parezca algo complicado entrar en Europa después de vender activos importantes cada año, la realidad es que Gourlay lo ve todo bien o al menos asegura que está yendo según lo planificado. "Hay una estrategia. Pero para llegar a Champions hay que ganárselo. Este verano hubo una apuesta. Y estamos en una transición que exige tres o cuatro ventanas de traspasos antes de llegar al Nou Mestalla, que generará unos ingresos que nos llevarán al siguiente nivel. Nuestro trabajo es mejorar el rendimiento del equipo cada semana. Y el objetivo es devolvernos a donde estuvimos, pero esto no es sencillo. También hay que disfrutar de un camino con dificultades, pero hay que creer, hay que ser positivos. Todos tenemos nuestro papel en ello", consideró el escocés.

"Soy consciente de la frustración, pero siempre hay que intentar avanzar. La recuperación va a tardar más de un año...", y un accionista refleja la incredulidad y el agotamiento de Meriton y sus proyectos. "¡Después de diez años... más tiempo!". Gourlay refleja la necesidad de "calidad", que "lleva un tiempo". Los accionistas le replican de si no es consciente de que este discurso lo han escuchado durante años, "tantas veces que ya no le podemos creer". "Solamente puedo mirar hacia adelante. Como en otras ocasiones en mi carrera, se me juzgará por los resultados sobre el césped. Es la responsabilidad que asumo". señaló. "En los derechos de TV, te dan más cuando mejores resultados deportivos. No hay que ir siempre a los mercados mas caros. He estado analizando como estudiar mercados y he traído gente para cubrir Europa, América Latina, también 'scouts' importantes en el mercado español", indicó.