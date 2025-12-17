Las situaciones más surrealistas de la Junta de accionistas del Valencia CF

La Junta General Ordinaria de accionistas del Valencia CF acostumbra a dejar situaciones cuanto menos surrealistas. Y este año, en ese terreno, ni mucho menos ha decepcionado. Kiat Lim no se ha atrevido a lanzarse con el once del Valencia CF que ganó en Gijón, con tal de demostrar a los accionistas su compromiso y seguimiento del equipo, como le pedía Dionisio Canales (Libertad VCF), o las peculiares quejas por la "calidad" de los fichajes de un accionista, Miguel Castillo: "Que dentro del presupuesto quepan un par de 'estrellitas'. Porque llega agosto y vamos a la tienda a por la camiseta... ¡puf! ¡De Copete! ¡Diez! ¡Diez camisetas de Copete!".

Más allá de todo esto, ha habido un par de situaciones todavía más surrealistas. Alguna como la que sigue, incluso, podía haber acabado con la Junta impugnada.

El error de no informar a los accionistas en tiempo y forma

El momento más 'random' de la Junta 'in situ' llegó al final con las votaciones. ¿Por qué los abogados encargados de votar haciendo uso del poder del 92 % de las acciones de Lim lo hicieron en contra de uno de los puntos del orden propuestos por el propio Consejo? Un apartado llamó poderosamente la atención. Reducción de consejeros, no aprobada. La vacante que dejó la salida de Layhoon Chan en el mes de marzo queda vacante en un Consejo de administración de siete consejeros.

¿Cuál es el motivo por el que Meriton no ha podido hacer efectiva la reducción a seis consejeros? Esta modificación se trata de un cambio estatutario, lo que significa que debería haber ido acompañada de un informe que lo justifique a los accionistas, conforme a la Ley de Sociedades Anónimas.

Cabrera, revisando papeles, a la izquierda de Kiat Lim / VCF Media

El proceder de secretario, Germán Cabrera, el despacho de abogados del club y del director general, Javi Solís, ha sido errático en esta cuestión. La asociación Libertad VCF les recordó por escrito la obligación de ofrecer ese informe a los accionistas. El desprecio a la masa social del club hay cuestiones en las que no tiene 'manga ancha'.

A posteriori, la respuesta del Valencia CF SAD, a este petición, fue que lo dejarían colgado en la sede de la entidad. No lo hicieron y, este mediodía, Cabrera ha recomendado votar en contra y que el Consejo tumbara su propia propuesta. "El consejo tiene seis miembros y una vacante. La vacante surgió por la salida de Layhoon. Vamos a recomendar votar en contra por principio de prudencia". Era la manera que tenían de evitar que la Junta fuese impugnada.

La Agrupació de Penyes de cena, a la espera de un jugador

Por otro lado, la Agrupació de Penyes Valencianistes (APV), que aglutina a más de 20 000 peñistas y un buen número de acciones, no ha estado representada por su presidente en la Junta porque esta noche están de... ¡cena de Navidad! Su presidente, Fede Sagreras, declaraba horas antes en el periódico 'Las Provincias' que sucedería "como el año pasado". "No vamos a asistir porque tenemos la cena de Navidad, y desde las once de la mañana estaremos preparándola", comentó.

Fede Sagreras, presidente de la Agrupació de Penyes Valencianistes, en la Junta de diciembre de 2022 / SD

El ágape navideño, para varios miembros de la directiva de la APV, más relevante que la Junta de accionistas, se desarrolla desde las 20:00 horas en la sede de la Agrupació, situada en la Calle Islas Canarias, una vez que en 2020 Anil Murthy, entonces presidente, echó de la vieja sede, en las entrañas de Mestalla, a los peñistas.

Según la comunicación de la APV a los presidentes de peñas, esta noche la cena sería "tipo cocktail de pie, y antes se realizará un brindis navideño en el cual se prevé la presencia de un jugador de la primera plantilla del Valencia".