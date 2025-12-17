¿Cuándo será el sorteo de octavos de Copa del Rey? Fecha, dónde ver y equipos clasificados

El Valencia CF ya está clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey tras superar al Sporting de Gijón. ¿Cuándo conocerá su próximo rival? El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el miércoles 7 de enero de 2026 en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas.

Todos los enfrentamientos de octavos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 13, 14 y 15 del mes de enero, la semana después de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí en la que estarán Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. En este nuevo sorteo se mantiene también el criterio donde los equipos de inferior categoría siempre jugarán el partido en su estadio ante los equipos de superior categoría. Empezando por los cuatro equipos de la Supercopa de España que logren pasar de eliminatoria en dieciseisavos.

El Valencia CF celebrando un tanto en la victoria copera ante el Sporting de Gijón en El Molinón / RRSS Valencia CF

Equipos clasificados

La competición sigue adelante y ya tienen billete para la siguiente ronda, además de los de Carlos Corberán, Barça, Elche, Real Sociedad y el único 'Segunda' hasta el momento, el Deportivo de la Coruña. Este miércoles le llega el turno a un total de ocho conjuntos de Primera División: Levante (Cultural Leonesa), Celta de Vigo (Albacete), Atlético de Madrid (At. Baleares), Osasuna (Huesca), Villarreal (Racing Club), Sevilla, Alavés y Real Madrid (Talavera).

El duelo entre el Granada CF y el Rayo Vallecano, con el que se cerrará la ronda de dieciseisavos, tendrá lugar el martes 6 de enero, el Día de Reyes, desde las 19:00 horas, en el Nuevo Los Cármenes de la capital nazarí.

¿Dónde ver el sorteo por TV y online?

El sorteo podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra del mismo con una cobertura previa especial. Además, se podrá ver online y en directo también en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol. Desde Superdeporte, también te lo contaremos online con nuestro directo minuto a minuto con todos los emparejamientos que departe el sorteo.