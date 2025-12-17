Ni TikTok, ni Tiki taka
Demanem que els xiquets juguen al carrer havent-lis confiscat el carrer
Austràlia està de moda: és el primer país que prohibeix les xarxes socials als menors de 16 anys. Ni Instagram, ni ‘X’, ni Tiktok… habemus coherència. Està molt bé aquesta iniciativa, m’encanta.
Imagineu que els polítics d’aquest país fan alguna cosa bé per una vegada i s’aplica aquesta llei. Menors d’edat vivint de nou al món reial, dinar en un restaurant veient a famílies parlant de nou i pares sense repetir en bucle: vols deixar ja el mòbil? Pf, sona de categoria internacional.
Ara bé, quan els apartem de les pantalles… on miraran per reemplaçar eixes hores de dopamina? A eixa pista de futbol que ja no existeix i ara és un pàrquing? Al cartell inútil de “prohibit jugar al baló”? Demanem que els xiquets juguen al carrer havent-lis confiscat el carrer.
I per què parl d’açò? Fàcil. Fixeu-vos en el futbol d’elit i tindreu la resposta. Quants dribladors naturals hi ha hui en dia? Per què cada vegada hi ha més futbolistes que no amen el futbol? El futbol ja sembla més una eixida laboral, no una eixida emocional. És en aquest punt quan quasi tot està perdut.
Què féieu abans quan de xiquets vos enfadàveu? Agafàveu la pilota i baixàveu al carrer. Ara seria impensable: tanquen la porta de l’habitació i no necessiten més. Bryan Zaragoza, Abde i Cherki són tres dels últims xiquets del carrer en aplegar als grans estadis. I segur que tots voldríem que foren més, però la realitat és que hui en dia els xiquets ni tenen on jugar ni tan sols volen jugar.
Entre pares que han traspassat les seues responsabilitats a una pantalla, dirigents municipals que han trencat infàncies a canvi de vots mitjançant una plaqueta al parc i professionals que han volgut guanyar partits i no formar, el futbol de carrer està quasi extint. Quan els xiquets no tinguen xarxes socials i vulguen tornar on els vam desnonar, al carrer, ho comprovarem: ni TikTok, ni Tiki Taka.
