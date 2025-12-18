Arrasate: "Corberán es un entrenador muy intervencionista"

El técnico del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, ha hablado en sala de prensa con motivo del partido que este viernes abrirá la jornada de LaLiga entre el Valencia y el conjunto balear en Mestalla (21:00). El entrenador ha destacado la riqueza táctica del equipo de Carlos Corberán así como e poder de Mestalla "a la hora de la verdad". Estas han sido sus reflexiones más interesantes en clave Valencia:

Riqueza táctica de Corberán

Primero estando bien, pero es verdad que no es fácil acertar lo que puede hacer el Valencia porque tiene un entrenador que es muy intervencionista, que cambia de estructura continuamente y por eso tenemos que barajar y controlar las diferentes situaciones, puede juntar a Beltrán y Hugo Duro, en banda juega gente diferente, ha hecho línea de tres atrás, cuando hace 4-4-2 hace la variante de una salida con un lateral , es un equipo rico tácticamente y lo que tenemos que hacer es meterle intensidad y luego sacar el fútbol que tenemos como el otro día contra el Elche, tenemos que seguir en esa senda.

El factor Mestalla

Venimos de una victoria que nos ha dado mucho aire y otra victoria sería corroborar eso con otro buen resultado contra un equipo (Valencia) que está ahí abajo en la clasificación y que si ganan nos adelantan. Se habla mucho del Valencia, va a haber tensión, pero en los momentos de verdad Mestalla aprieta mucho es el último partido del año antes de Navidad y seguro que ellos van a apretar. Si ganamos daríamos un salto muy importante.