JM López

Corberán analiza el estado de la enfermería del Valencia

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, ha hecho un repaso a la enfermería y posibles bajas del equipo de cara al partido ante el Mallorca. "Danjuma todavía es duda, aunque habrá que ver las sensaciones en el entrenamiento de hoy. Eray (Cömert) sigue siendo baja, Dimi (Foulquier) también. Lucas más duda gripal, aunque tiene más que ver con lo estomacal. Hoy entrenamos por la tarde y en las horas previas veremos el estado real de la plantilla", señala el entrenador valencianista.