Lío en el Mallorca con Dani Rodríguez antes de visitar al Valencia CF en Mestalla

En los últimos meses, el Real Club Deportivo Mallorca ha vivido una de las crisis internas más comentadas de la temporada tras un episodio protagonizado por uno de sus jugadores más veteranos y emblemáticos: Dani Rodríguez. El centrocampista gallego, de 37 años y con una larga trayectoria en el club balear, ha visto cómo una frustración deportiva se convertía en un conflicto público de gran repercusión mediática.

Las declaraciones de Dani Rodríguez

Todo se desató tras la derrota del Mallorca por 2-1 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, un partido en el que Rodríguez no llegó a disputar ni un minuto, pese a que sí formó parte de la expedición y llegó a calentar en la banda. En sus redes sociales, el mediocentro expresaba su malestar con una publicación en la que aseguraba que había viajado con la ilusión de que su familia pudiera verle jugar, y lanzaba una dura crítica filosófica: “Nunca esperes nada de nadie…”, haciendo alusión a la falta de “meritocracia, cultura y respeto por el trabajo” en la decisión técnica.

Dani Rodríguez celebra un gol con el Mallorca / RCD Mallorca

Horas después, en un segundo mensaje en Instagram, Rodríguez fue más explícito, apuntando a Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, y a la gestión de la plantilla. En ese texto lamentaba que un jugador recién llegado, Jan Virgili, con apenas un entrenamiento, hubiera tenido minutos por delante de él, y afirmaba que eso mandaba “un mensaje horrible al vestuario” sobre la importancia del esfuerzo y la lealtad en el club. La afición balear dejó claro en redes sociales que no entendía el mensaje del jugador y que en el inicio de temporada no se podía actuar de manera egoísta y sin respeto por un recién llegado como Virgili.

Respuesta del club

La respuesta de la entidad no se hizo esperar. La directiva del Mallorca, a través del director de fútbol Pablo Ortells, adelantó que se tomarían “medidas en el asunto” ante las quejas públicas del capitán, subrayando la necesidad de respetar las decisiones técnicas. Finalmente, el club emitió un comunicado disciplinario en el que suspendió de empleo y sueldo a Rodríguez y le retiró la capitanía de forma inmediata.

Del lado del jugador, aquel castigo fue un duro golpe personal. Tras unos días de reflexión, el propio Rodríguez emitió un comunicado de disculpas públicas dirigido a la afición y a sus compañeros, reconociendo que fue un error hacer públicas sus quejas de esa manera y que sus publicaciones “solo han generado problemas”. En él también pedía disculpas a Arrasate de forma explícita y aseguraba que su impulsividad había jugado una mala pasada.

Jagoba Arrasate en la previa ante el Real Betis / EFE

Pese a estas disculpas, la relación entre jugador y entrenador no ha vuelto a normalizarse. Arrasate ha sido presentado en ruedas de prensa como firme en sus decisiones y no ha contado de nuevo con Dani Rodríguez para las convocatorias desde entonces, incluso tras cumplirse el periodo de sanción inicial.

Los mensajes de su mujer

La polémica también ha trascendido al entorno personal del futbolista. Cristina Palavra, pareja de Dani Rodríguez, se ha visto envuelta indirectamente en el debate a través de sus publicaciones en redes sociales. En diciembre de 2025, Palavra compartió en sus historias de Instagram un vídeo de otro usuario en el que se pedía el fin del “injusto castigo” al jugador y reclamaba su regreso al equipo, un gesto que rápidamente se interpretó como una defensa pública de su pareja ante la situación deportiva. La propia Palavra terminó borrando posteriormente esa publicación y justificando su reacción en tono de broma, intentando rebajar la tensión.

Este episodio se suma a otros momentos en los que Cristina Palavra ha tenido presencia mediática; a inicios de 2025, por ejemplo, denunció el acoso sufrido por ella y otras mujeres de jugadores durante la semifinal de Supercopa en Arabia Saudí, un episodio que también llegó a ser comentado públicamente por el propio Dani Rodríguez en sus redes aquel enero.

Punto y final

El jugador se desvinculará este mismo jueves del RCD Mallorca después de una larga trayectoria en el conjunto balear, lo que ha dejado claro que la 'victoria' personal en este caso es para Jagoba Arrasate, que a pesar del gran apoyo inicial en la isla ha visto en las últimas semanas algunas críticias por parte de la afición tras la mala racha y la derrota en Copa esta misma semana contra un Segunda División como el Deportivo.

Ahora, y según ha adelantado Onda Cero Mallorca, el jugador ha firmado su desvinculación del club para poder marcharse libre a cualquier equipo en este mercado de enero e incluso poder entrar en dinámica de ese club lo más rápido posible. Por su parte, algunas fuentes también apuntan a que jugador y club han firmado una cláusula de confidencialidad para que el capítulo del Bernabéu, en el que Virgili fue protagonista involuntario, quede completamente cerrado. Todo eso llega antes de visitar Mestalla en una final para ambos equipos debido a la situación en la tabla del cuadro valencianista y el equipo de Son Moix.