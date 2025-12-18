El Valencia CF recibe la visita del Mallorca en Mestalla este viernes con la firme intención de llevarse una victoria con la que distanciarse de los puestos de descenso y, de paso, meterle en problemas al Mallorca. A partir de las 14 arranca la rueda de prensa de Carlos Corberán.

Directo | Carlos Corberán analiza la última hora del Valencia - Mallorca