Dos dudas y un nuevo caso de virus para el Valencia-Mallorca

Carlos Corberán ha comparecido en la habitual rueda de prensa previa al encuentro entre el Valencia CF y el RCD Mallorca del viernes. El conjunto balear llega con sensaciones encontradas, pues los de Jagoba Arrasate vencieron en LaLiga al Elche, pero cayeron eliminados en Copa del Rey ante el Deportivo de la Coruña, equipo de Segunda División. Mientras tanto, el cuadro valenciano cayó en el Metropolitano, aunque mostrando una buena versión, y en la competición copera venció en El Molinón para pasar a octavos de final.

El técnico de Cheste ha enumerado las múltiples dudas que tiene el conjunto valencianista para el duelo liguero. Entre procesos víricos, lesiones musculares y golpes, muchos de los futbolistas de la plantilla llegan 'entre algodones'. Por tanto, según ha confirmado el entrenador, Corberán y su staff decidirán el once dependiendo de las sensaciones que tengan los jugadores en el entrenamiento vespertino.

Danjuma, que no gozó de minutos frente al Atlético de Madrid ni ante el Sporting de Gijón por unas molestias en el tobillo, sigue sin tener su presencia confirmada para el encuentro. "Todavía es duda, vamos a ver qué sensaciones tiene hoy", ha señalado Corberán. Al mismo tiempo, ha asegurado que, tanto Eray Cömert como Stole Dimitrievski causarán baja.

El dilema del centro de la zaga

Con la ausencia asegurada del defensa suizo se presenta un problema en el centro de la zaga para el Valencia. Como ha confirmado Corberán, "Tárrega sufrió un golpe en el último partido de Copa", y dependiendo de sus sensaciones en la sesión de entrenamientose valorará su presencia. Esto podría afectar en una mayor medida porque Diakhaby, aunque está disponible, acaba de superar una lesión que le ha mantenido diez semanas apartado de los terrenos de juego. "Lo mejor de Diakhaby no va a ser inmediato, pero es un jugador especial y puede suplirlo. Por eso jugó 45 minutos el otro día y no estuvo convocado ante el Atletico", ha recalcado.

JM López

Beltrán, también duda

Al mismo tiempo, en las últimas semanas algunos de los futbolistas del Valencia CF han atravesado algunos procesos víricos que han dificultado su presencia en el once. Ahora, Corberán ha confirmado que Lucas Beltrán se encuentra con un virus estomacal y también está pendiente de evolución para que sea posible su participación ante los de Jagoba Arrasate. "Lo de los tiempos de recuperación es una barbaridad por jugar tan de seguido. A la espera de recibir a los jugadores para poder ver la actualización de ellos y preparar el partido", ha protestado. No obstante, ha indicado que "las ganas suplirán cualquier exigencia física".