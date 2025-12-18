Horario y dónde ver el Valencia-Mallorca

El Valencia CF recibe en Mestalla este viernes 19 de diciembre a las 21:00 horas al Mallorca, partido correspodiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. El objetivo está claro, acabar el año con una victoria ante la afición valencianista y que permita a los de Carlos Corberán respirar más tranquilos en Navidad, ahora mismo el equipo está un puesto por encima del descenso y un pinchazo les puede hacer pasar el parón invernal en la zona 'roja'.

El conjunto valencianista llega a este encuentro tras clasificarse para los octavos de final de Copa del Rey al vencer con solvencia al Sporting, sin embargo en la competición doméstica perdió en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y empató frente al Sevilla en el último compromiso en Mestalla. De hecho, los de Corberán no ganan en LaLiga desde el Derbi frente al Levante UD. Sumar una victoria es vital para el equipo.

Sólo ha ganado uno de los últimos cinco finales de año en Mestalla

El Valencia, que despedirá 2025 ante su afición frente al Mallorca este viernes, tan solo ha ganado una de las últimas cinco ocasiones en las que jugó el último partido del año en Mestalla. El balance del conjunto valenciano en este tiempo ha sido de tres derrotas, un empate y el citado triunfo con siete goles a favor y nueve en contra.

Esta racha comenzó en 2013 con una derrota ante el Real Madrid (2-3) y cuatro años más tarde escribió un nuevo episodio ante el Villarreal que se impuso en Mestalla por (0-1), en el duelo de rivalidad regional. En 2018 el equipo consiguió revertir la situación al vencer por la mínima al Huesca (2-1), pero volvió a caer ante su afición frente al Espanyol (1-2) en 2021. La temporada pasada volvió a despedir el año ante su afición y lo hizo con empate a dos ante el Alavés en un duelo que igualó Dani Gómez en el minuto 98. Esta será la tercera vez en la que se enfrente al Mallorca para finalizar el año en este siglo y en las dos ocasiones anteriores se impuso por 3-0 en 2005 y 3-1 en 2006.

Corberán, en un entrenamiento de Paterna. / VCF

Dónde ver el partido

El Valencia - Mallorca de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Dazn y M+ LaLiga HDR. También puedes seguir los comentarios del partido en Superdeporte.es.