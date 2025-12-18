Kiat Lim reacciona a la tensión de Junta: "Mesurado"

Kiat Lim ha reaccionado a la Junta General de Accionistas un día despues de su celebración en Feria València. Y lo ha hecho con una publicación a través de sus redes sociales con tres fotografías de la asamblea y un titular en inglés: "Measured". Es decir, mesurado, medido, comedido, en español. Esa ha sido la palabra con la que el presidente blanquinegro ha calificado su actitud frente a la Junta del viernes marcada por los abucheos y los insultos aislados que recibió de parte de los accionistas allí presentes.

Además, el presidente ha reproducido y traducido en sus redes sus respuestas a los insultos y abucheos recibidos. Dos han sido los titulares elegidos por Kiat Lim de los que parece sentirse orgulloso: "No me importan los abucheos o insultos, yo hago lo que siento que tento que hacer, yo hago mi trabajo" o "No hago las cosas para que me aplaudan".

LAS NOTICIAS REPRODUCIDAS POR KIAT / IG

Su respuesta

Estas fueron sus palabras como respuesta a su recibimiento en la asamblea: "Sobre las críticas personales. No hago las cosas para que aplaudan. Estoy aquí como una persona y os hablo adecuadamente si os dirigís a mí así. Tenéis derecho a gritar, pero esa no es la manera de hacerlo. Esto no va a funcionar para obtener resultados positivos. Entiendo vuestra frustración, pero no es la manera. Me da igual el aplauso y no me importan los insultos. Hago lo que tengo que hacer, hago mi trabajo con Ron Gourlay, Javier Solís. Estamos tratando de recoger un feedback positivo. Soy sincero, no me lo tomo como algo personal, aunque a veces es difícil, espero que esto refleje cómo es mi carácter. Si no hubiera respondido, sería falta de respeto. Si no contestara, sería falta de respeto. Si digo lo que pienso, me llamáis mentiroso”.