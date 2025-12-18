Mestalla no quiere comerse las uvas en descenso

La soga vuelve a estar al cuello del Valencia CF y haciendo cada vez más presión. Todo después de que el equipo haya vuelto a las andadas de los malos resultados en liga, encadenando tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y cayendo, de nuevo, al límite de los puestos de descenso. Este viernes, en el partido que inaugura la jornada 17, el Valencia CF tiene una nueva oportunidad de sacar mínimamente la cabeza del pozo. Y es, de nuevo, en una de esas citas en las que no puede fallar, o al menos Mestalla no se lo va a permitir: en casa, con el aliento de la afición como gran motor y ante el RCD Mallorca.

El valencianismo no tolera más balas perdidas. Se lo hizo saber al equipo en el último partido disputado en Mestalla, en el que el Valencia apenas pudo sacar un empate dejando una imagen muy pobre sobre el terreno de juego. Estos, en el actual Valencia, deben ser los partidos de obligado cumplimiento, tanto por orgullo como por alejarse del peligro de la clasificación, que ahora mismo es, tristemente, la realidad del club.

Y es que, si el Valencia no vence ante el conjunto de Jagoba Arrasate y el Girona sí lo hace ante el Atlético de Madrid, los de Corberán pasarán todas las vacaciones de Navidad metidos en puestos de descenso. Una derrota blanquinegra acompañada de un empate del Girona tendría el mismo efecto.

Beltrán es duda y Danjuma parece OK

Para un nuevo trascendental partido, Carlos Corberán únicamente tiene que lidiar con las bajas no muy significativas de Dimitrievski y Cömert, ambos lesionados. Además, Lucas Beltrán y Danjuma son duda has el último momento, el argentino por un virus estomacal y el neerlandés por unas molestias que arrastra en el tobillo. En cualquier caso, Danjuma pudo entrenar el jueves con normalidad, por lo que lo más probable es que esté en la lista.

Así, el once del Valencia no debería distar mucho de los últimos que ha sacado Corberán en LaLiga. Agirrezabala estará en la portería, protegido por Thierry, Tárrega, Copete y Gayà en defensa. En el doble pivote, Pepelu parte con muchas papeletas de ocupar un puesto y la primera duda es quién le acompañará: Javi Guerra o Ugrinic. En la derecha Rioja debería ser fijo mientras que Almeida parece haberse hecho con el puesto de centrocampista ofensivo. Con la situación de Danjuma y Beltrán, lo más probable es que Diego López arranque en izquierda y Hugo Duro en punta de lanza.

Lucas Beltrán / VCF

Repetir el sistema de cinco defensas, el cual daría entrada a Diakhaby en el once, probablemente por Thierry, vuelve a ser una posibilidad, aunque con menos fuerza que la semana pasada en el partido ante el Metropolitano.

Una reacción que no llega

El valencianismo lleva toda la temporada esperando un despegue definitivo que no termina de llegar. El tramo en el que el equipo empató contra el Betis y ganó el derbi ante el Levante hizo pensar en un cambio de tendencia, pero no tuvo continuidad. Desde entonces, el Valencia sacó un punto de Vallecas en un partido en el que mereció perder, cosechó un imperdonable empate en Mestalla ante el Sevilla y cayó en el Metropolitano. Resultados malos y sensaciones incluso peores.

La única buena noticia entre tantas dudas es que el equipo ha sabido solventar los dos primeros trámites coperos, aunque no sin sufrimiento, sobre todo el primero frente al Cartagena.

Julen Agirrezabala / VCF

Ahora, con el ecuador de la temporada al caer, el paso al frente definitivo no puede esperar mucho más. Menos aún teniendo en cuenta que el curso empieza a tener muchas similitudes con el anterior, en el que el valencianismo sintió más que nunca el temor del descenso.

Rival directo

Tal es la importancia del partido que ni siquiera Corberán ha esquivado tildarlo de 'final'. El técnico, de hecho, expresó en rueda de prensa que "es bueno ver los partidos así porque es darle la máxima entrega como si no hubiera un mañana". Y es que el partido ante el Mallorca es un duelo muy directo, de esos que pueden tener mucho que decir a final de temporada.

El RCD Mallorca ante el RC Deportivo en los dieciseisavos de Copa del Rey / Quintana

Los bermellones llegan al choque con 17 puntos, dos más que el Valencia, en la decimocuarta plaza de liga. Además, llegan con la cabeza alta tras haber ganado ante el Elche su último compromiso de liga. Eso sí, esta semana cayeron en Copa ante el Deportivo De la Coruña. Como única baja, Arrasate no podrá contar con Omar Mascarell, que ha puesto rumbo a la Copa África.

FICHA TÉCNICA

Alineaciones probables:

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra o Ugrinic, Pepelu, Diego López; Almeida y Lucas Beltrán o Hugo Duro.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Antonio Sánchez, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili; Y Vedat Muriqi.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz)

Estadio: Mestalla.

Hora: 21.00