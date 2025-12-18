El once ideal de David Silva con dos exjugadores del Valencia CF

David Silva ha hecho su once ideal de excompañeros con los que ha compartido su carrera deportiva tanto a nivel de clubes como selección española. El ex del Valencia hizo su alineación titular durante una larga entrevista en el podcast de Mario Suárez. El mago de Arguineguín ha coincidido con muchos cracks durante su paso por el Valencia y el Manchester City sobre todo, así como por la Roja campeona del Mundo y Europa. Dos de sus tres jugadores elegidos de ataque coincidieron con él precisamente en Mestalla.

El primero que nombó fue el "Guaje". "Aparte de que ha sido de los mejores delanteros del mundo, es un tío muy ambicioso, que quiere competir. Eso lo define, la ambición que tiene. Siempre quería marcar más goles", recordaba. El segundo, "Morientes". El canario explicó que le ayudó "muchísimo" en su carrera, además de los muchos logros que había conseguido en todos los equipos en los que habia estado. Al final sus once elegidos fueron Iker Casillas; Gerard Piqué, Sergio Ramos, Kompany; Xavi, Iniesta, Cazorola, Carlos Tévez; David Villa, Morientes y el Kun Agüero. Silva repasó otros temas de su carrera:

Las pruebas en el Madrid

Vine al Madrid, estuve una semana de prueba y me dijeron como que la semana siguiente me iban a llamar o algo así. Creo que pasa muchas veces, que eres muy joven y pueden pasar esas cosas. Vi hace poco que le pasó algo parecido a Julián Álvarez. Son cosas que no son fáciles de ver tan jóvenes

Su infancia en Paterna

Muy complicado. No había las facilidades que hay ahora con el móvil, ahora hay muchos vuelos. Durante los primeros años, yo veía a mis padres solo dos veces al año. Después ellos se fueron a vivir; primero mi madre y luego mi padre al año siguiente. Pero los primeros años fueron duros. Llegué con mi padre y él estuvo unos días conmigo; justo entrenaba y me dijo ‘mira David, en cualquier momento del entrenamiento me tengo que ir porque tengo que coger el avión’. Me pasaba todo el entrenamiento viéndolo y se me salían las lágrimas. Pero bueno, todo sirvió para madurar más rápido y entender que las cosas no iban a ser fáciles. Me fue muy bien gracias al apoyo de mi familia, que luego hicieron el esfuerzo de venirse.

Interés de Madrid y Barcelona

La verdad que no lo sé, no sé si el interés era real. También estaba el Barcelona que me quería. Yo hablé con Txiki. Pero el Valencia en ese momento no vendía a nadie; luego tuvieron problemas económicos y nos vendieron a Villa y a mí. A quién no le gustaría… pero la mejor decisión que tomé en mi carrera fue irme al City. Tuve diez años espectaculares allí. La gente me trató increíble, ganamos todo, el equipo iba en crecimiento y luego Inglaterra tiene algo diferente. No sé qué, pero tiene algo diferente en cuanto al fútbol. Es como una religión para ellos.