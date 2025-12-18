Esta es la propuesta para Navidad del Valencia CF
Tercera edición de ‘Mestalla, Camp de Nadal’ con entrada totalmente gratuita y para todos los públicos
¿Buscas planes en familia para esta Navidad? El Valencia CF tiene una propuesta. El estadio de Mestalla acogerá, por tercer año consecutivo, unas entretenidas jornadas navideñas para las familias. El feudo valencianista abrirá sus puertas para acoger del 23 al 28 de diciembre, exceptuando el día 25, unas entretenidas jornadas navideñas en las que se realizarán numerosas actividades para los niños y familias que quieran disfrutar de unos días especiales junto al Valencia CF. Entrada totalmente gratuita y para todos los públicos.
Durante este año, se llevarán a cabo varias activaciones muy entretenidas junto a nuestros patrocinadores MSC Cruceros, Kosner, Fritos Pérez, Aquaservice, SAV, SP Berner, Supertite y Colevisa. Disfruta de estos días tan especiales con los talleres pintacaras, hinchables, photocall con la Mascota AMUNT, cámara 360º y mucho más. Asimismo, el día 24 de diciembre recibiremos la visita de Papá Noel, con el que los más pequeños podrán fotografiarse en el córner del estadio.
Todas estas actividades se realizarán en los interiores del fondo sur del Camp de Mestalla, por la puerta S2 en la calle Dr. Juan Reglá. La entrada será totalmente gratuita y para todos los públicos, aunque está condicionada al aforo.
Además de todo ello, también cuenta, otro año más, con 'El Árbol de los Deseos'. No olvides llevar un juguete nuevo para las acciones solidarias de la Fundació VCF y hacerte una foto navideña en el Camp de Mestalla.
Consulta los horarios
23 de diciembre – 10:00h a 18:00h
24 de diciembre – 10:00h a 14:00h
26 de diciembre – 10:00h a 18:00h
27 de diciembre – 10:00h a 18:00h
28 de diciembre – 10:00h a 18:00h
- Corberán habla de Diakhaby tras su cambio al descanso
- Directo | Junta General de Accionistas: 'Podéis gritar, meteros con mi familia, pero no será productivo
- Lucas Beltrán lleva al Valencia CF a octavos de final por la vía rápida (0-2)
- Las notas del Sporting de Gijón - Valencia CF
- Kiat Lim en la Junta de accionistas del Valencia CF: 'Podéis meteros conmigo y mi familia, pero no va a funcionar
- La reacción de Ferrero a la decisión de Carlos Alcaraz de separar sus caminos
- Monumental remontada de Valencia Basket en El Pireo y se mantiene a la caza del liderato
- El dardo de Ron Gourlay a Mosquera: 'El que se fue no quería estar aquí