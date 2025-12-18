Esta es la propuesta para Navidad del Valencia CF

¿Buscas planes en familia para esta Navidad? El Valencia CF tiene una propuesta. El estadio de Mestalla acogerá, por tercer año consecutivo, unas entretenidas jornadas navideñas para las familias. El feudo valencianista abrirá sus puertas para acoger del 23 al 28 de diciembre, exceptuando el día 25, unas entretenidas jornadas navideñas en las que se realizarán numerosas actividades para los niños y familias que quieran disfrutar de unos días especiales junto al Valencia CF. Entrada totalmente gratuita y para todos los públicos.

Durante este año, se llevarán a cabo varias activaciones muy entretenidas junto a nuestros patrocinadores MSC Cruceros, Kosner, Fritos Pérez, Aquaservice, SAV, SP Berner, Supertite y Colevisa. Disfruta de estos días tan especiales con los talleres pintacaras, hinchables, photocall con la Mascota AMUNT, cámara 360º y mucho más. Asimismo, el día 24 de diciembre recibiremos la visita de Papá Noel, con el que los más pequeños podrán fotografiarse en el córner del estadio.

Todas estas actividades se realizarán en los interiores del fondo sur del Camp de Mestalla, por la puerta S2 en la calle Dr. Juan Reglá. La entrada será totalmente gratuita y para todos los públicos, aunque está condicionada al aforo.

Mestalla acoge, por tercer año consecutivo, unas entretenidas jornadas navideñas para las familias. / VCF

Además de todo ello, también cuenta, otro año más, con 'El Árbol de los Deseos'. No olvides llevar un juguete nuevo para las acciones solidarias de la Fundació VCF y hacerte una foto navideña en el Camp de Mestalla.

Consulta los horarios

23 de diciembre – 10:00h a 18:00h

24 de diciembre – 10:00h a 14:00h

26 de diciembre – 10:00h a 18:00h

27 de diciembre – 10:00h a 18:00h

28 de diciembre – 10:00h a 18:00h