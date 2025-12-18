El Comité designa un árbitro joven, tarjetero y que ya 'robó' al Valencia para el duelo ante el Mallorca

El Valencia CF visita este viernes (21 horas) el estadio de Son Moix y lo hace con la firme intención de terminar el año con una victoria que compense los malos resultados del equipo. Carlos Corberán es consciente de la necesidad del equipo y para ello deberá sobreponerse a las bajas y a los factores externos.

Más allá del planteamiento de Jagoba Arrasate o lo que suceda en el plano estrictamente deportivo, el papel del árbitro será vital. Como siempre. Tanto el nivel habitual del estamento sobre el césped como en el uso del VAR deja mucho que desear esta temporada, por lo que hay que contar con el perfil del colegiado designado para cada cita. En este caso, se trata del andaluz Alejandro Quintero González.

El árbitro es uno de los más jóvenes del campeonato y es que a sus 32 años, sólo hay tres con menos edad. Una de sus facetas más destacadas es la facilidad que tiene para amonestar a los futbolistas. Sobre todo desde que debutó en Primera en agosto de 2024. Desde entonces ha mostrado 113 amarillas y 15 rojas en los 27 partidos arbitrados.

El colegiado Alejandro Quintero González (2i) muestra tarjeta roja al defensa de la Real Sociedad Aritz Elustondo (2d) durante el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Sociedad, este domingo en el estadio Olímpico de Montjuic de Barcelona. EFE/ Andreu Dalmau. (Barcelona) (real Sociedad) / Andreu Dalmau / EFE

Quintero González, de mal recuerdo para el Valencia

Quintero González ha arbitrado al Valencia CF en tres ocasiones, todas el curso pasado. Y se tradujeron en dos empates ante el Leganés y Rayo Vallecano y una derrota precisamente frente al Mallorca. Como ocurrirá este viernes, volverá a ser a domicilio por cuarta vez. El caso es que el curso pasado el Valencia CF perdió en Son Moix (2-1) con un gol local en fuera de juego. La culpa fue del VAR, que dio validez por error al tomar una imagen incorrecta para tirar la línea. Robert Navarro está en posición ilegal en el origen de la jugada.