Reunión Kiat Lim-Corberán a las puertas del mercado de fichajes

El máximo accionista del Valencia CF Kiat Lim se reunió ayer por la tarde con el entrenador Carlos Corberán apara valorar la primera parte de la temporada y tratar de mejorar en la segunda a las puertas del mercado de fichajes. El hijo del propietario Peter Lim y el técnico blanquinegro se sentaron ayer a hablar. tal y como ha confirmado el entrenador en sala de prensa, aprovechando su visita a la ciudad con motivo de la Junta General de Accionistas.

Así lo confirmó el técnico en la rueda de prensa del Valencia-Mallorca: "Ayer estuve con Kiat, sí he podido hablar con él", afirmó. Eso sí, el técnico no quiso desvelar los detalles de la reunión: "Me reuní y las reuniones que tengo a nivel privado quedan en el ámbito privado. He percibido siempre implicación real en Kiat con el proyecto. Asociar al Valencia CF a Europa es normal, es la grandeza del club en el que trabajamos, pero somos conscientes de que tenemos que seguir creciendo para conseguirlo".

Corberán en sala de prensa / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

El de Cheste agradeció el apoyo que tuvo en la Junta de Accionistas tanto de Kiat Lim como de Ron Gourlay en la Junta General de Accionistas del Valencia celebrada este miércoles: "Se agradece y la forma que tengo de responder a la confianza en ní es con trabajo. Agradezco la confianza y la he sentido desde el primer día. Me entrego en el trabajo cada día y los resultados no son los que queremos y somos conscientes de que queremos mejorarlos. En los últimos cinco partidos hay mejoría y hemos encontrado la línea entre juego y competitividad", afirmó.

Apoyo en la Junta

Kiat Lim pidió apoyo para Corberán en su discurso inicial de la Junta. "Debemos seguir apoyando a nuestro entrenador, Carlos Corberán, y a todos nuestros jugadores, que demuestran su compromiso con los valores del Valencia CF día a día. Pero, sobre todo, debemos reconocer una vez más a la afición, que ha demostrado su fe en el equipo incluso en los momentos más difíciles", dijo.

También rompió una lanza por el entrenador, el CEO de Fútbol Ron Gourlay: "Corberán el año pasado lo hizo increíble manteniendo al equipo en Primera y permitiendo que hubiera cambios con mi llegada. Tenemos que estar unidos", reclamó.