Cervezas Turia y el Valencia CF celebran juntos la Navidad

El club valenciano y su cerveza oficial reúnen a Vicent Guillot, Pepe Claramunt, Javi Guerra y César Tárrega en una emotiva campaña que pone en valor el espíritu navideño y el sentiment valencianista

Cervezas Turia y el Valencia CF felicitan las fiestas con “Ajuntar-se per Nadal”, una campaña que pone en valor los reencuentros propios de estas fechas tan señaladas y la conexión entre generaciones de valencianistas.

La pieza está protagonizada por dos generaciones de jugadores del Club: las leyendas Vicent Guillot, campeón de Copa en 1967, y Pepe Claramunt, campeón de Copa en 1967 y de Liga en 1971, junto a los jugadores de la primera plantilla masculina actual Javi Guerra y César Tárrega. Unidos por el ‘Sentiment, Valentia i Germanor’, los futbolistas se reencuentran para compartir recuerdos y repasar algunos de los momentos más emblemáticos de la historia del Valencia CF.

Entre conversaciones, anécdotas y una Turia Stark compartida, el spot presenta la Navidad como el momento perfecto para volver a juntarse y celebrar todo aquello que une dentro y fuera del campo. La pieza cierra con el mensaje “Per Nadal juguem el partit més esperat: ajuntar-nos”, un guiño al universo futbolístico que refuerza la idea central de la campaña y el valor de compartir tiempo juntos.

Este vídeo se convertirá en el eje central de la campaña de Navidad valencianista, que se desplegará a lo largo de estas fechas con diversos contenidos pensados para celebrar la identidad, la historia y el sentimiento de pertenencia al Valencia CF.

Sobre Cervezas Turia

Original de 1935, Cervezas Turia nació como el proyecto compartido de varios emprendedores y ha pasado de generación en generación gracias a su gama de cervezas, entre las que destacó durante años la tostada Turia Märzen. En 2025, la marca amplió su portfolio con el lanzamiento de Turia 0,0, su tostada sin alcohol, y el relanzamiento de Turia Stark, la cerveza rubia de València, fresca y con carácter.

Hoy, Cervezas Turia sigue fiel a su esencia, manteniendo un firme compromiso con la cultura, la gastronomía y el deporte valencianos. En 2025 se convirtió en patrocinador oficial de las Fallas y del Valencia CF, en línea con su compromiso con la identidad y la sociedad valenciana. La marca también apoya desde hace años festivales de música e iniciativas gastronómicas, consolidando de esta forma su papel como embajadora de la esencia valenciana y su conexión con la gente, la cultura y la gastronomía de la región. Más información en www.cervezaturia.es

