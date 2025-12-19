En Directo
Directo | Corberán habla del partido ante el Mallorca
El Valencia CF disputó en Mestalla su último partido del año ante una afición que no dudó en mostrar su disconformidad en varios momentos del choque
El Valencia CF disputó en Mestalla su último partido del año ante una afición que no dudó en mostrar su disconformidad en varios momentos del choque.
Directo | Corberán habla del partido ante el Mallorca
- Kiat Lim en la Junta de accionistas del Valencia CF: 'Podéis meteros conmigo y mi familia, pero no va a funcionar
- Comunicado oficial del Castellón sobre estado de salud de Pablo Hernández
- El once ideal de David Silva con dos exjugadores del Valencia CF
- La convocatoria del Valencia CF ante el Mallorca: regresos, ausencias y decisiones de Corberán
- Lío en el Mallorca con Dani Rodríguez antes de visitar al Valencia CF en Mestalla
- Reunión Kiat Lim-Corberán a las puertas del mercado de fichajes
- OFICIAL: Comunicado del Valencia Basket denunciando insultos y violencia en Israel
- Final | Valencia Basket se rehace para lograr un triunfo importante