Ya hay horario para el derbi autonómico entre Valencia y Elche en Mestalla

El Valencia CF va conociendo sus horarios de los primeros partidos de 2026. LaLiga ha hecho oficiales los horarios correspondientes a la Jornada 19 de LaLiga previstos para los días 9, 10, 11 y 12 de enero. El conjunto valencianista recibe en Mestalla al Elche CF en uno de los derbis autonómicos de la competición. La cita será el sábado 10 de enero a las 21:00 horas.

No será el primer partido del año para los de Carlos Corberán, que previamente se medirán al Celta en su 'debut' del nuevo año en Balaídos el sábado 3 de enero a las 14:00 horas, pero a partir del compromiso ante el Elche en Mestalla el calendario se aprieta para el conjunto valencianista, que tendrá la siguiente semana su compromiso de octavos de final de Copa del Rey, prevista para el 13, 14 y 15 del mes de enero, aunque todavía a la espera de rival porque todavía no se ha realizado el sorteo. Después, para completar el mes de enero, se enfrentará al Getafe y posteriormente recibirá al Espanyol.

Calendario para 2026

Celta-Valencia sábado 3 de enero 14:00 horas

Valencia-Elche sábado 10 de enero 21:00 horas

Octavos de final de Copa del Rey. A la espera del sorteo 13, 14 y 15 del mes de enero

Getafe-Valencia Horario por determinar (16, 17, 18 y 19 de enero)

Valencia-Espanyol Horario por determinar (23, 24, 25 y 26 de enero)