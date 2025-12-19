Lisandro Isei y Hans Gillhaus, atentos en el desastre del Valencia CF en Mestalla

El Valencia CF volvió a fallar. Un día más. Con solo una victoria en los últimos doce partidos de La Liga, la presión sobre el club aumenta cada jornada. En este contexto, la presencia en Mestalla de Lisandro Isei, nuevo director de captación y scouting, y Hans Gillhaus, jefe de captación en Europa, no pasa desapercibida. Junto a Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia, forman parte de la estructura que debe decidir los próximos refuerzos de una plantilla que hace aguas. Son muchos los frentes abiertos, las posiciones sin resolver y LaLiga cada vez se hace más larga.

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

Cabe recordar que Lisandro Isei encaja en los planes que Meriton nunca ha escondido con el Valencia, los de comprar y vender jugadores pasado un tiempo de maduración. Por ello, Gourlay se decantó por una reestructuración que busca ampliar los tentáculos de la captación de talento al mercado internacional. En este sentido, Andrés Zamora, nuevo scouting para Sudamérica, está especializado en ligas como la argentina, la brasileña y la colombiana, mientras que Hans Gillhaus, scountig para Europa, se centra en las competiciones europeas, con atención especial en localizaciones donde la calidad a una edad temprana puede tener precios al alcance de la entidad de Mestalla. Suiza, Bélgica, Países Bajos, República Checa, etc. Hans Gillhaus: el experto en el scouting europeo

La situación del Valencia: urgencia y necesidad de fichajes

La presencia de ambos en la grada de Mestalla no demuestra gran cosa, pero sí evidencia la transición vivida desde el adiós de Corona al contexto actual. El Valencia necesita urgentemente fichajes que refuercen una plantilla que ha demostrado muchas carencias, especialmente en el aspecto ofensivo. El hecho de que solo hayan ganado uno de los últimos doce partidos pone aún más presión sobre la directiva y sobre la capacidad de Isei y Gillhaus para encontrar jugadores que aporten soluciones inmediatas.

Pepelu durante el Valencia CF - RCD Mallorca / LaLiga

Los refuerzos del pasado verano

Contra el Mallorca, cuatro de los refuerzos llegados el pasado verano fueron de la partida con Julen Agirrezabala en la portería, Copete en el eje de la zaga, Ugrinic en la medular y Lucas Beltrán en el enganche. El portero es un titular habitual mientras que Copete se ha ganado el puesto en ausencia de Diakhaby y será complicado quitarlo de esa zona, Ugrinic está empezando a crecer y ha sido uno de los mejores ante el Mallorca y Beltrán viene de marcar su primer tanto en el Civitas en LaLiga.

Desde el banquillo entró Danjuma para agitar el partido, meter varios centros al área e intentarlo de todas formas. Pero no fue suficiente. La realidad es que Lisandro Isei y Hans Gillhaus tienen demasiado trabajo por delante. Y el problema es que últimamente en Valencia no se puede confiar en la política de fichajes.