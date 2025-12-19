Estas son las notas del Valencia CF - RCD Mallorca

El Valencia CF ha desaprovechado una nueva oportunidad en Mestalla (1-1). De la misma manera que sucedió ante el Sevilla hace apenas dos semanas, el conjunto dirigido por Carlos Corberán ha tenido que remar a contracorriente después de un tanto de Samú Costa que ha llegado en el primer disparo entre los tres palos del cuadro visitante. Los blanquinegros han sido capaces de cambiar la imagen tras el paso por vestuarios y han logrado salvar los muebles gracias al tanto de Hugo Duro. Pese a que a partir de entonces han gozado de numerosas oportunidades, la solidez defensiva del equipo de Arrasate ha evitado una victoria que hubiera sido vital para los blanquinegros.

Aguirrezabala (5): Comenzó bien en el encuentro con una buena estirada en el 13', pero podría haber hecho más en el tanto de Samu Costa. Excepto una acción en la que ha estado atento tras un pase al espacio a Muriqi, no ha tenido mucho más trabajo.

Thierry (5): Sus primeros minutos han sido decepcionantes, tanto defensiva como ofensivamente. La primera acción de valor del lateral diestro llegó a la media hora de partido, con un centro tocado que peinó Hugo Duro en fuera de juego. En la segunda parte su participación ofensiva ha mejorado. El portugués ha asistido a Hugo Duro para que el madrileño firmase el empate.

Copete (5): Partido correcto del central andaluz. No ha tenido mucho trabajo en la primera mitad, en la que ha dejado un buen desplazamiento a Gayà. En la segunda ha tenido más presencia, sobre todo al imponerse a Muriqi en el uno contra uno cuando el ariete kosovar ya encaraba a Julen.

Tárrega (5): No ha sido el partido más detacado del central de Aldaia. En la primera mitad no ha tenido mucho trabajo, pues el gol del cuadro visitante ha llegado en su primer disparo a puerta. En la segunda, los baleares han encontrado varias veces su espalda con balones largos. Sin duda, no ha sido su mejor partido.

Gayà (5,5): Partido indiferente del capitán valencianista. Empezó con buen pie salvando el primer tanto visitante con un despeje providencial en los primeros compases del partido, pero sus centros laterales en la primera mitad fueron imprecisos. En la segunda, pudo sumarse más al ataque blanquinegro. De hecho, se topó con el poste tras un centro desde el costado derecho.

Pepelu (7,5): El de Dénia ha sido de lo más destacado del Valencia esta noche. Muy preciso en los desplazamientos en largo y en las aperturas a banda. Además, de una recuperación suya ha nacido el tanto del empate de Hugo Duro.

Ugrinic (5): Dio un pase peligroso atrás en los primeros compases del choque. Después se recompuso. Presente en la construcción en campo contrario. Su asociación con Rioja, ha sido fuente de la mayoría de internadas del conjunto 'che' en la primera mitad. En la segunda, la carga física ha empezado a jugar en contra del suizo, que ha tenido que ser sustituido.

Pepelu durante el Valencia CF - RCD Mallorca / LaLiga

Rioja (6,5): No solo ha sido el más destacado del ataque del Valencia en la primera mitad, sino que también se ha mostrado solidario con recuperaciones lejos de su zona de actuación. En los primeros minutos de la segunda también ha obrado varias ocasiones de los de Corberán, pero con el paso de los minutos ha perdido protagonismo debido al cansancio.

Almeida (5): Poco del portugués en términos generales. En la primera mitad ha estado desparecido e impreciso en el balón parado. En la segunda mitad ha logrado incorporarse a ataque en un par de ocasiones, siedo la más destacada el centro con la zurda a Lucas Beltrán.

Beltrán (5): Móvil y eléctrico, lo habitual en el argentino, pero sin apenas incidencia. En los primeros cuarenta y cinco minutos ha intentado dos disparos que la defensa visitante ha tapado sin problema. En la segunda mitad, su remate de cabeza se ha topado con una buena parada de Leo Román.

Hugo Duro (5): En la primera parte apenas tuvo presencia debido a la imprecisión en los centros de sus compañeros y la anticipación de los centrales bermellones. Con el marcador e contra, frenó un par de ataques blaquinegros con pases atrás. Ha cumplido el papel de nueve, sabiendo donde moverse en el centro de Thierry y empujando el esférico al fondo de las mallas.

Danjuma (5): Ha entrado para darle un plus de desequilibrio al ataque 'che'. El ex del Villarreal ha encarado varias veces a Maffeo pero se ha topado con sus bloqueos. Su acción más destacada ha sido un centro lateral que Lucas Beltrán no ha podido rematar cómodamente. En varias ocasiones, ha pecado un poco de ganar la guerra por su cuenta.

Javi Guerra (5): Sin influencia en el juego.

Ramazani (5): Ha dejado una internada por banda forzando un saque de esquina, pero poco más del ex del Leeds.

Foulquier (5): Mantuvo el tipo.

Diego López (-)