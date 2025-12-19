Valencia CF – RCD Mallorca: posibles alineaciones y claves de un duelo directo por la permanencia

El Valencia CF vuelve a LaLiga EA Sports para afrontar la última jornada antes del parón navideño. El equipo blanquinegro recibe en el Camp de Mestalla al RCD Mallorca en el partido que inaugurará esta fecha del calendario este viernes. Los de Carlos Corberán se las verán con un rival directo y con la necesidad de sumar tres puntos para marcharse lejos de la zona de descenso en la clasificación de Primera División.

Carlos Corberán seguirá teniendo algunas bajas para medirse a Jagoba Arrasate. Aunque el técnico valencianista recuperará a Arnaut Danjuma, que entrenó con normalidad en el día de ayer, todavía tendrá de baja a; Eray Cömert y a Stole Dimitrievski. El equipo valencianista también suma a la causa para este duelo en Liga a Baptiste Santamaría. El francés se perdió el duelo de Copa contra el Sporting de Gijón por sanción después de su expulsión frente al FC Cartagena. No pierdas ojo a este artículo también en clave Fantasy y toma nota.

Arnaut Danjuma vuelve a estar disponible para el Valencia CF en LaLiga / VCF Media

El posible once del Valencia CF de Corberán tras una semana exigente

El Valencia CF llegará este viernes al final del camino con el duelo frente al Mallorca en Mestalla. Los blanquinegros cierran así una semana de tres partidos que arrancó el pasado sábado en el Metropolitano con una derrota frente al Atlético de Madrid, pero demostrando una buena cara.

Así pues seguro que Corberán estudia al milímetro las cargas de cada jugador y en qué momento es idóneo que ayude al equipo. El técnico de Cheste ya ha comentado en más de una ocasión que para él los futbolistas son igual de importantes de titulares como de revulsivos para cambiar un partido.

JM López

De esta manera seguiría Julen Agirrezabala en la portería con la gran duda de la defensa. Lo normal es que el técnico del Valencia CF vuelva a una línea de cuatro en la que todavía no entraría Diakhaby pese a disputar sus primeros minutos en El Molinón tras una larga lesión.

En la sala de máquinas del Valencia CF Pepelu podría repetir con Ugrinic, aunque en el duelo de Copa fue Guerra el acompañante del de Dénia. Luis Rioja, suplente en Gijón y Diego López serían los jugadores para las bandas, Almeida en el enganche mientras que un enrachado Beltrán y Hugo Duro se disputarán la punta de lanza. No obstante todo queda a expensas de la idea de partido que tenga el míster del Valencia CF, donde podría apostar por un trivote en la medular o dos delanteros más puros que el portugués.

El RCD Mallorca de Arrasate llega a Mestalla con bajas y dudas en el centro del campo

El RCD Mallorca de Jagoba Arrasate llega al duelo contra el Valencia CF con algo de tranquilidad en la clasificación. El equipo bermellón ha enlazado un empate contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere y una buena victoria contra el Elche, que les ha permitido algo de aire. No obstante los ánimos no están para echar cohetes después de la eliminación en Copa del Rey por la mínima y a manos del RCD Deportivo de la Coruña.

Jagoba Arrasate prepara el duelo del Mallorca ante el Valencia CF / EFE

A priori Arrasate podrá contar con el grueso de la plantilla y con la buena noticia del regreso de Leo Román. No obstante además de la baja de Omar Mascarell, que disputará la Copa de África con Guinea Ecuatorial, el técnico del Mallorca podría perder a otro futbolista importante en la sala de máquinas como es Manu Morlanes, que será duda hasta última hora.

Alineaciones probables del Valencia CF – RCD Mallorca en LaLiga EA Sports

Con ambos equipos necesitados de puntos y varias incógnitas en sus onces iniciales, estas son las alineaciones probables del Valencia CF – RCD Mallorca para el duelo de este viernes en Mestalla.

Posible alineación del Valencia contra el Mallorca para Fantasy

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copeta, Gayà; Pepelu, Ugrinic; Diego López, Luis Rioja, André Almeida; Hugo Duro.

Posibles alineaciones del Valencia CF – RCD Mallorca en Mestalla / SD

Posible alineación del Mallorca contra el Valencia para Fantasy

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Morlanes o Antonio Sánchez; Virgili, Joseph, Darder; Muriqi

Alineaciones probables del Valencia CF – RCD Mallorca en LaLiga EA Sports / SD

Mestalla dictará sentencia en un partido en el que el Valencia CF necesita convertir su casa en un punto de apoyo para seguir creyendo.