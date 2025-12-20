El juez da hasta el 15 de enero al Valencia CF y al Ayuntamiento para sus alegaciones en el pleito de la licencia del Nou Mestalla

El trámite de conclusiones en la demanda de Libertad VCF contra la licencia de obra del Nou Mestalla continúa su curso. Recientemente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de València ha emitido diligencia de ordenación del escrito de conclusiones de la parte actora o demandante, la asociación opositora a la gestión de la entidad valencianista bajo la mayoría accionarial de Peter Lim.

Es decir, el juzgado, tal y como refiere, da "por formuladas las conclusiones" de Libertad VCF en este procedimiento iniciado en su día contra la validez de la licencia. Además, el juez traslada la cuestión a las dos partes demandadas, el Ayuntamiento de València y el Valencia CF, que disponen de un plazo de diez días hábiles "para que en el plazo de diez días puedan presentar" su escrito de conclusiones.

La licencia, en litigio, fue concedida por el Ayuntamiento al club de fútbol en julio de 2024, significando el paso previo antes de la aprobación de las fichas urbanísticas, en octubre, para que las obras pudieran iniciarse finalmente en enero de 2025.

Considerando la proximidad de las fiestas navideñas, lo que reduce la actividad en juzgados con varios días no hábiles, el periodo para aportar sus conclusiones del que disponen tanto el Consistorio como el Valencia CF se agotará alrededor del 15 de enero. Una vez que el Juzgado 4 dé por formuladas las conclusiones de todas las partes en el procedimiento, o se agote el plazo, el siguiente paso en llegar la propia sentencia.

Antes de Fallas, ese es el tiempo estimado para que el juez dicte sentencia. Entonces, se conocerán las posibilidades de que la licencia fuese anulada y se paralizasen las obras del nuevo estadio, como reclama Libertad VCF.

Lo que reclama Libertad VCF

Recientemente, la representación legal de la Asociación Libertad VCF remitió al juzgado en cuestión su escrito de conclusiones. En las alegaciones preliminares, la asociación afirma que "por mero capricho político-municipal" la reanudación de las obras ha supuesto el "comprometer de forma irremediable la economía del club por décadas y décadas", en alusión a la financiación obtenida a través de Goldman Sachs.

En la primera de las conclusiones, Libertad expuso que "de la prueba practicada se deduce que la parcela sobre la que se ha obtenido la licencia carece de la condición jurídica de solar". De hecho, añadía que el expediente tramitado por los mismos técnicos municipales de Urbanismo, citando el artículo 186 TRLOTUP, concluye la necesidad de presentar "un proyecto de urbanización" para dotar de tales servicios a la parcela.

Posteriormente, como tercera conclusión, la asociación agregaba "el necesario afianzamiento de las obras de urbanización requeridas" para entender como dentro de la legalidad la licencia. "La postura de la administración -y del club- es indefendible. Ni actuación aislada, ni garantía financiera para la ejecución de las obras de urbanización tras la concesión de una licencia urbanística. Pese a ello, se pretende esgrimir el interés general como fórmula legitimadora de la ilegal licencia otorgada", indicaba el letrado, que incide en que "la propia licencia concedida obliga a la simultaneidad de la obra de edificación con la de urbanización".

Finalmente, Libertad VCF advierte que "el importe de la obra urbanizadora no resulta desdeñable", dos millones de euros (1.998.670,87), lo que aduce para afirmar que "no parece que el interés general, que esgrimen tanto el club como la administración, pueda verse salvaguardado sin garantías en cuanto a la ejecución de la obra urbanizadora". Menos aún, añade, "cuando nos encontramos ante una entidad que ya incumplió las obligaciones asumidas en la ATE que le fue aprobada para la ejecución del estadio, como reconoció la sentencia del TSJCV del 11 de abril de 2024".