Máxima alerta: El Valencia puede volver a tomarse las uvas en descenso
Si el Girona le gana al Atlético y Osasuna puntúa, el conjunto blanquinegro cambiará de año entre los tres últimos
Corberán admite que "no se están cumpliendo los objetivos" pero deja claro que "el equipo ha mejorado"
El Valencia CF solo fue capaz de sumar un punto ante el Mallorca en otro empate en Mestalla con sabor a 'final' perdida. El equipo estaba obligado a ganar y por eso Corberán avisó en la previa que quería que sus futbolistas jugaran "como si no hubiera un mañana", pero el Valencia volvió a fallar, como ya lo hizo ante el Sevilla dos semanas antes, desatando de nuevo la desesperación de la afición.
El empate puede traer consecuencias, y es que abre la posibilidad a terminar el año 2025 con un escenario muy peligroso: si el Girona le gana esta jornada al Atlético de Madrid, condición difícil pero posible, y Osasuna puntúa frente al Alavés, el Valencia se tomará las uvas en puestos de descenso, tal como ocurrió hace un año, justo antes de la llegada del técnico.
Un año después, ¿mismo punto?
Hace algo menos de un año, Corberán asumió las riendas de un Valencia CF cuesta abajo y sin frenos, que ocupaba puestos de descenso y a varios puntos de distancia de la salvación. En el segundo tramo de la temporada todo cambió y el técnico de Cheste evitó la debacle, además con holgura. Sin embargo, en esta nueva temporada, las cosas parecen no haber cambiado, y la posibilidad de volver a afrontar la Navidad entre los tres últimos vuelve a estar abierta.
Preguntado sobre esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al empate ante el Mallorca, Corberán expresó que esta temporada "no se está cumpliendo el objetivo" y que "hace falta un análisis", pero dejó claro que el equipo no está en la misma situación que hace un año: "El equipo ha mejorado en el rendimiento pero no en los resultados. Tenemos que mejorar aspectos como el balón parado, que hacer mejor para evolucionar. Sobre todo ganar en madurez y en conciencia para saber como mejorar".
Un parón para reflexionar
El del Mallorca era el partido de despedida de 2025 y el Valencia no volverá a vestirse de corto hasta el 3 de enero para visitar Balaídos. Hasta entonces, sea en puestos de descenso o no, el equipo y el cuerpo técnico tiene mucho por reflexionar y por mejorar para volver a esquivar una situación que cada jornada es más comprometida.
