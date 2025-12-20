Máxima alerta: El Valencia puede volver a tomarse las uvas en descenso

El Valencia CF solo fue capaz de sumar un punto ante el Mallorca en otro empate en Mestalla con sabor a 'final' perdida. El equipo estaba obligado a ganar y por eso Corberán avisó en la previa que quería que sus futbolistas jugaran "como si no hubiera un mañana", pero el Valencia volvió a fallar, como ya lo hizo ante el Sevilla dos semanas antes, desatando de nuevo la desesperación de la afición.

El empate puede traer consecuencias, y es que abre la posibilidad a terminar el año 2025 con un escenario muy peligroso: si el Girona le gana esta jornada al Atlético de Madrid, condición difícil pero posible, y Osasuna puntúa frente al Alavés, el Valencia se tomará las uvas en puestos de descenso, tal como ocurrió hace un año, justo antes de la llegada del técnico.

Solís y Gourlay / Francisco Calabuig

Un año después, ¿mismo punto?

Hace algo menos de un año, Corberán asumió las riendas de un Valencia CF cuesta abajo y sin frenos, que ocupaba puestos de descenso y a varios puntos de distancia de la salvación. En el segundo tramo de la temporada todo cambió y el técnico de Cheste evitó la debacle, además con holgura. Sin embargo, en esta nueva temporada, las cosas parecen no haber cambiado, y la posibilidad de volver a afrontar la Navidad entre los tres últimos vuelve a estar abierta.

Preguntado sobre esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al empate ante el Mallorca, Corberán expresó que esta temporada "no se está cumpliendo el objetivo" y que "hace falta un análisis", pero dejó claro que el equipo no está en la misma situación que hace un año: "El equipo ha mejorado en el rendimiento pero no en los resultados. Tenemos que mejorar aspectos como el balón parado, que hacer mejor para evolucionar. Sobre todo ganar en madurez y en conciencia para saber como mejorar".

Corberán / Francisco Calabuig

Un parón para reflexionar

El del Mallorca era el partido de despedida de 2025 y el Valencia no volverá a vestirse de corto hasta el 3 de enero para visitar Balaídos. Hasta entonces, sea en puestos de descenso o no, el equipo y el cuerpo técnico tiene mucho por reflexionar y por mejorar para volver a esquivar una situación que cada jornada es más comprometida.